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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1215121612171218

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:45

  stm написав:
  juristkostya написав:я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))

juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:01

  juristkostya написав:
  stm написав:
  juristkostya написав:я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))


Так ото ж, цихфры не покажите блондинке, Николя, в подтверждение, почему Украине надо делать как Белорусь. А я говорю не надо, бо +921 в день на 9,8млн человек больше, чем +522 в день на 37млн. и потом бороться сложнее и заразиться легче. Более того больной человек не приносит пользы на рабочем месте - его там нет, а кушает денег из бюджета медицина-то у нас бесплатна... А не потратил бюджетных денег - считай заработал на другие бюджетные проекты, не убил и не выбил врача из седла на карантин от 14 дней - считай спас жизни )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Так ото ж, цихфры не покажите блондинке,

  juristkostya написав:Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

в доступной для вас форме:
если вас интересует сравнение экономик Дании и Швеции - вряд ли стоит искать ответ в том факте, что в РФ и Беларуси присутствует эпидемия туберкулёза.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:04

  juristkostya написав:
  stm написав:Так ото ж, цихфры не покажите блондинке,

  juristkostya написав:Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

в доступной для вас форме:
если вас интересует сравнение экономик Дании и Швеции - вряд ли стоит искать ответ в том факте, что в РФ и Беларуси присутствует эпидемия туберкулёза.

Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))
Теперь по Дании и Швеции. Я говорю надо быть Данией и ввести карантин и получить 529 смертей на 5 млн. населения.
Мои же оппоненты говорят надо быть Швецией не ввести карантин получить 3225 смертей на 9,8 млн. населения.
Но почему надо быть как "нормальная" страна Швеция в цифрах они упрямо морозятся, почему же?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 04:47

О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.

https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/

Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.
Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.
Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.
“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.
Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.
“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”
Простой ответ таков: стимулы имеют значение.
Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 05:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko

https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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