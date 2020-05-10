stm написав:
Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:45
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:01
Так ото ж, цихфры не покажите блондинке, Николя, в подтверждение, почему Украине надо делать как Белорусь. А я говорю не надо, бо +921 в день на 9,8млн человек больше, чем +522 в день на 37млн. и потом бороться сложнее и заразиться легче. Более того больной человек не приносит пользы на рабочем месте - его там нет, а кушает денег из бюджета медицина-то у нас бесплатна... А не потратил бюджетных денег - считай заработал на другие бюджетные проекты, не убил и не выбил врача из седла на карантин от 14 дней - считай спас жизни )))
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в доступной для вас форме:
если вас интересует сравнение экономик Дании и Швеции - вряд ли стоит искать ответ в том факте, что в РФ и Беларуси присутствует эпидемия туберкулёза.
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:04
Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))
Теперь по Дании и Швеции. Я говорю надо быть Данией и ввести карантин и получить 529 смертей на 5 млн. населения.
Мои же оппоненты говорят надо быть Швецией не ввести карантин получить 3225 смертей на 9,8 млн. населения.
Но почему надо быть как "нормальная" страна Швеция в цифрах они упрямо морозятся, почему же?
Додано: Пон 11 тра, 2020 04:47
О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.
Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.
Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.
Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.
“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.
Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.
“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”
Простой ответ таков: стимулы имеют значение.
Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Пон 11 тра, 2020 05:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Пон 11 тра, 2020 07:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.
Вероятно грипп или эпидемия диабета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 11 тра, 2020 07:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах, которые они делали раньше, больше недействительны из-за быстро меняющейся обстановки.
Они также удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.
Упс
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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