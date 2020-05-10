Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1216121712181219 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Пон 11 тра, 2020 08:58 freeze написав: Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.



https://bit.ly/35NEPbX



Вероятно грипп или эпидемия диабета. Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.Вероятно грипп или эпидемия диабета.



По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.

То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40. По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40. Бывалый

Повідомлень: 1507 З нами з: 10.09.11 Подякував: 455 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:07 Бывалый написав: freeze написав: Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.



https://bit.ly/35NEPbX



Вероятно грипп или эпидемия диабета. Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.Вероятно грипп или эпидемия диабета.



По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.

То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40. По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.



На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности. На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:16 andriykulyk76 написав: О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.



https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/



Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.

Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.

Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.

“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.

Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.

“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”

Простой ответ таков: стимулы имеют значение.

Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат. Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”Простой ответ таков: стимулы имеют значение.Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.

Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11297 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6794 раз. Подякували: 3032 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:17 andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko



https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8 Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



"Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.



Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом "Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11297 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6794 раз. Подякували: 3032 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:41 Вкладчик1234 написав: andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko



https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8 Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



"Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.



Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом "Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом



камєнт:



Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны. камєнт:Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

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Повідомлень: 19124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:45

https://ria-m.tv/news/192262/vyibivali_ ... _foto.html "Выбивали" деньги: под Киевом разгорелся громкий скандал из-за тестов на коронавирус hxbbgaf Повідомлень: 21445 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1216121712181219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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