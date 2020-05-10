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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1216121712181219

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 08:58

  freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.

https://bit.ly/35NEPbX

Вероятно грипп или эпидемия диабета.


По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.
То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:07

  Бывалый написав:
  freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.

https://bit.ly/35NEPbX

Вероятно грипп или эпидемия диабета.


По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.
То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.


На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:16

  andriykulyk76 написав:О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.

https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/

Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.
Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.
Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.
“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.
Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.
“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”
Простой ответ таков: стимулы имеют значение.
Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.

Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:17

  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko

https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8


"Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.

Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:41

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko

https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8


"Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.

Хотя сами являются куда бОльшим 6ыдлом


камєнт:

Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:45

"Выбивали" деньги: под Киевом разгорелся громкий скандал из-за тестов на коронавирус
https://ria-m.tv/news/192262/vyibivali_ ... _foto.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Главный санитарный врач заявил когда планируют открыть метро

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Зы. С таким подходом сомнительно, что в этом году метро вообще откроют.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости из Венеции, провинция Венето, Италия, бывшего эпицентра эпидемии.
Новых зараженных коронавирусом - 0, количество больных в палатах интенсивной терапии - 0.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:35

  freeze написав:Новости из Венеции, провинция Венето, Италия, бывшего эпицентра эпидемии.
Новых зараженных коронавирусом - 0, количество больных в палатах интенсивной терапии - 0.

мароновірус рассосалсо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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