Вкладчик1234 написав: andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko



https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8 Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



"Ылита" прямым текстом утверждает, что считает простолюдинов животными, которые понимают только силу, а не слова и логические обоснования.



камєнт:



Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны. камєнт:Неужели не хватает своей тямы, почему украинцы сразу бегут смотреть, что делают другие? А почему, например, для психологического эффекта на людей не начали круглосуточно палить костры вокруг парков и скверов, чтобы они боялись туда заходить? И почему, например, Ляшко не поехал изучать опыт Швеции или Белоруси, где карантин вообще не вводили и ничего "военного" не случилось!!! На основании каких исследований ежедневно нам рассказывают о новых 500 заболевших, если оказывается, что все вместе лаборатории в Украине сегодня могут обработать за сутки в 3- сменном режиме работы всего 200 анализов на короновирус??? Всё больше начинаешь склоняться к тому, что вся эта эпидемия с всего 0,035% заболевших Covid в Украине (при известном в медицине допустимом пороге 5% заболевших на конкретной территории!!!) с надуманным карантином - это чья-то (начатая даже не в Украине) большая игра с дальним большим политическим прицелом, а народу, как всегда, приходится за все эти опыты и эксперименты расплачиваться! Похоже даже на международный договорняк! И с учетом этого нам заранее даже заменили руководство страны.

