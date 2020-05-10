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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1217121812191220

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:02

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.

https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/

Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.
Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.
Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.
“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.
Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.
“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”
Простой ответ таков: стимулы имеют значение.
Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.

Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :)

Я вам больше скажу, толкать морфий из больницы наркошам тоже тема, не менее подсудная чем то что тут притащили. И мне просто интересно диагноз в свидетельстве о смерти патологоанатом ставит, а тут врач пишет что б больница денег получила. И вирус живёт до 37 дней, одна эксгумация и упс... Но Раша Тудей главное гомнеца как обычно бросить и наблюдать. И тема новая "будь как Белорусь", а то у нас случаи диабета и пневмонии участились настолько, что Москву захватили просто. Но почему сами РФ не хотят быть как братья из Белоруссии или поменять правительство вступившее в мировой сговор?!!! Одни загадки короче...)))
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:53

https://focus.ua/technologies/455129-vaktsina-ot-koronavirusa-bill-geits - тут видео со старым, но, по-моему, всё ещё актуальным выступлением Билла Гейтса. Лень искать ссылку на ютьюб.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:25

  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko

https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...
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