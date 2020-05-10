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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1218121912201221> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Пон 11 тра, 2020 12:02 Вкладчик1234 написав: andriykulyk76 написав: О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.



https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/



Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.

Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.

Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.

“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.

Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.

“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”

Простой ответ таков: стимулы имеют значение.

Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат. Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”Простой ответ таков: стимулы имеют значение.Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.

Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :) Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :)

Я вам больше скажу, толкать морфий из больницы наркошам тоже тема, не менее подсудная чем то что тут притащили. И мне просто интересно диагноз в свидетельстве о смерти патологоанатом ставит, а тут врач пишет что б больница денег получила. И вирус живёт до 37 дней, одна эксгумация и упс... Но Раша Тудей главное гомнеца как обычно бросить и наблюдать. И тема новая "будь как Белорусь", а то у нас случаи диабета и пневмонии участились настолько, что Москву захватили просто. Но почему сами РФ не хотят быть как братья из Белоруссии или поменять правительство вступившее в мировой сговор?!!! Одни загадки короче...))) Я вам больше скажу, толкать морфий из больницы наркошам тоже тема, не менее подсудная чем то что тут притащили. И мне просто интересно диагноз в свидетельстве о смерти патологоанатом ставит, а тут врач пишет что б больница денег получила. И вирус живёт до 37 дней, одна эксгумация и упс... Но Раша Тудей главное гомнеца как обычно бросить и наблюдать. И тема новая "будь как Белорусь", а то у нас случаи диабета и пневмонии участились настолько, что Москву захватили просто. Но почему сами РФ не хотят быть как братья из Белоруссии или поменять правительство вступившее в мировой сговор?!!! Одни загадки короче...))) stm

Повідомлень: 2318 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:53 https://focus.ua/technologies/455129-vaktsina-ot-koronavirusa-bill-geits - тут видео со старым, но, по-моему, всё ещё актуальным выступлением Билла Гейтса. Лень искать ссылку на ютьюб. - тут видео со старым, но, по-моему, всё ещё актуальным выступлением Билла Гейтса. Лень искать ссылку на ютьюб. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16495 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:25 andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.



https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko



https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8 Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм... я бы охарактеризовал это как государственный терроризм... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4606 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:33 freeze написав: Бывалый написав: freeze написав: Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.



https://bit.ly/35NEPbX



Вероятно грипп или эпидемия диабета. Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.Вероятно грипп или эпидемия диабета.



По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.

То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40. По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.



На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности. На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности.

Це тільки Сингапур, з його футуристичними пейзажами, який зубами тримається за кожного хворого пенсіонера, зміг подолати сакральну цифру в 1% летальності від ковід19. Мутять сусіди, зі статистикою, особливо бульбаші. Це тільки Сингапур, з його футуристичними пейзажами, який зубами тримається за кожного хворого пенсіонера, зміг подолати сакральну цифру в 1% летальності від ковід19. Мутять сусіди, зі статистикою, особливо бульбаші. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10407 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:10 Тракторист написав: andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей. Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм... я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...

Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?

Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.

Для орангутангов:

1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.

2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.

Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново. Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.Для орангутангов:1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново. Востаннє редагувалось Slx в Пон 11 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 2 разів. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 627 З нами з: 23.07.18 Подякував: 184 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:17 stm

В посте

О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.

И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай). В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе.О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16495 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:22 freeze написав: Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.

https://bit.ly/35NEPbX

Вероятно грипп или эпидемия диабета. Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.Вероятно грипп или эпидемия диабета.

А в Ленинграде ? А в Ленинграде ? demichh Повідомлень: 2376 З нами з: 09.12.10 Подякував: 123 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:27 ЛАД написав: stm

В посте

О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.

И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай). В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе.О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай).

Уже есть данные. В Дании безработица увеличилась с 4,1% до 4,9%. В то время как в Швеции стране безкарантинной безработица не то что не упала, она выросла с 7,1% до 8,2%. Они поэтому и бегут под лавку и типает их от стеба про эпидемию туберкулёза не только в Украине, но и Белоруссии и РФ особенно ))) Уже есть данные. В Дании безработица увеличилась с 4,1% до 4,9%. В то время как в Швеции стране безкарантинной безработица не то что не упала, она выросла с 7,1% до 8,2%. Они поэтому и бегут под лавку и типает их от стеба про эпидемию туберкулёза не только в Украине, но и Белоруссии и РФ особенно ))) stm

Повідомлень: 2318 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34 demichh написав: freeze написав: Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.

https://bit.ly/35NEPbX

Вероятно грипп или эпидемия диабета. Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.Вероятно грипп или эпидемия диабета.

А в Ленинграде ? А в Ленинграде ?



Думаю в Питере что-то сложно уловить, основная смертность от коронавируса сконцентрирована в Москве.

Вчера как раз говорил с одним знакомым, он сейчас в Питере, там всё гораздо спокойнее, чем в Москве.

Кстати сам знакомый из Кишинёва, полетел в середине марта в Питер к сыну, и попал под начало карантина и отмену авиарейсов, почти два месяца уже сидит там, хотя особо не переживал, его магазин в Кишинёве и так закрылся на карантин, только сегодня ТЦ заработал, вроде 22 мая обещают первый рейс Питер - Кишинев. И потом еще в Молдове на самоизоляцию попадёт, работать не сможет. Да, сейчас лучше про всякие поездки забыть. Думаю в Питере что-то сложно уловить, основная смертность от коронавируса сконцентрирована в Москве.Вчера как раз говорил с одним знакомым, он сейчас в Питере, там всё гораздо спокойнее, чем в Москве.Кстати сам знакомый из Кишинёва, полетел в середине марта в Питер к сыну, и попал под начало карантина и отмену авиарейсов, почти два месяца уже сидит там, хотя особо не переживал, его магазин в Кишинёве и так закрылся на карантин, только сегодня ТЦ заработал, вроде 22 мая обещают первый рейс Питер - Кишинев. И потом еще в Молдове на самоизоляцию попадёт, работать не сможет. Да, сейчас лучше про всякие поездки забыть. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16751 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит ))) Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))

несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.

И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.



Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию. несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию. juristkostya Повідомлень: 2895 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 851 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1218121912201221> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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