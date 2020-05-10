Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19. Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”. Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо. “Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора. Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ. “На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?” Простой ответ таков: стимулы имеют значение. Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.
Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :)
Я вам больше скажу, толкать морфий из больницы наркошам тоже тема, не менее подсудная чем то что тут притащили. И мне просто интересно диагноз в свидетельстве о смерти патологоанатом ставит, а тут врач пишет что б больница денег получила. И вирус живёт до 37 дней, одна эксгумация и упс... Но Раша Тудей главное гомнеца как обычно бросить и наблюдать. И тема новая "будь как Белорусь", а то у нас случаи диабета и пневмонии участились настолько, что Москву захватили просто. Но почему сами РФ не хотят быть как братья из Белоруссии или поменять правительство вступившее в мировой сговор?!!! Одни загадки короче...)))
По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве. То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.
На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности.
Це тільки Сингапур, з його футуристичними пейзажами, який зубами тримається за кожного хворого пенсіонера, зміг подолати сакральну цифру в 1% летальності від ковід19. Мутять сусіди, зі статистикою, особливо бульбаші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.
я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...
Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума? Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись. Для орангутангов: 1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека. 2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности. Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 11 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 2 разів.
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stm В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе. О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим. И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет. https://bit.ly/35NEPbX Вероятно грипп или эпидемия диабета.
ЛАД написав:stm В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе. О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим. И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай).
Уже есть данные. В Дании безработица увеличилась с 4,1% до 4,9%. В то время как в Швеции стране безкарантинной безработица не то что не упала, она выросла с 7,1% до 8,2%. Они поэтому и бегут под лавку и типает их от стеба про эпидемию туберкулёза не только в Украине, но и Белоруссии и РФ особенно )))
freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет. https://bit.ly/35NEPbX Вероятно грипп или эпидемия диабета.
А в Ленинграде ?
Думаю в Питере что-то сложно уловить, основная смертность от коронавируса сконцентрирована в Москве. Вчера как раз говорил с одним знакомым, он сейчас в Питере, там всё гораздо спокойнее, чем в Москве. Кстати сам знакомый из Кишинёва, полетел в середине марта в Питер к сыну, и попал под начало карантина и отмену авиарейсов, почти два месяца уже сидит там, хотя особо не переживал, его магазин в Кишинёве и так закрылся на карантин, только сегодня ТЦ заработал, вроде 22 мая обещают первый рейс Питер - Кишинев. И потом еще в Молдове на самоизоляцию попадёт, работать не сможет. Да, сейчас лучше про всякие поездки забыть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stm написав:Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))
несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает. И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.
Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию.