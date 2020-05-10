RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1218121912201221>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:02

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:О стимулах завышения численности жертв COVID-19 в США.

https://fee.org/articles/physicians-say ... ere-s-why/

Доктора говорят, что больницы оказывают давление на врачей, чтобы они указывали COVID-19 в свидетельствах о смерти, поскольку закон CARES увеличивает выплаты по программе Medicare больницам, которые лечат жертв COVID-19.
Почему? Потому что, если это обычная пневмония, в случае, если больной является участником программы Medicare, обычная единовременная выплата составила бы 5000 долларов, — сказал жоктор Скотт Дженсен, чье заявление было проверено фактчекерами компании USA Today. Но если это пневмония COVID-19, то это 13 тысяч долларов, и если этот пациент с пневмонией COVID-19 окажется в конечном итоге на аппарате ИВЛ выплата достигает 39 000 долларов”.
Мысль о том, что врачи вынуждены указывать COVID-19 в свидетельствах о смерти, даже если вирус не имеет ничего общего с чьей-либо причиной смерти, может показаться невероятной, но знающие люди скажут, что это вполне предсказуемо.
“Покажите мне стимул, и я скажу, к чему он приведет”, — заметил однажды американский бизнесмен Чарли Мангер. Экономические стимулы ясны и их действие не требует заговора.
Создав масштабную федеральную программу, которая связывает выплаты Medicare с лечением COVID-19, федералы стимулировали больницы добавлять COVID-19 в диагностические списки и свидетельства о смерти. Это также стимулировало больницы к переводу пациентов на ИВЛ, что, возможно, принесло больше вреда, чем пользы, поскольку больницы сообщили о необычно высоких показателях смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ.
“На нас не оказывают давление, чтобы проверить на грипп”, — сказал д-р Эриксон во время своей пресс-конференции. “Почему нас заставляют добавлять Covid?”
Простой ответ таков: стимулы имеют значение.
Этот урок политики в Вашингтоне, которым, например, удалось создать структуру занятости, в которой многие работники получают больше тогда, когда они остаются дома, чем тогда, кгда ходят на работу, — кажется, никогда не выучат.

Норм тема для распила. Кто же её будет прикрывать? :)

Я вам больше скажу, толкать морфий из больницы наркошам тоже тема, не менее подсудная чем то что тут притащили. И мне просто интересно диагноз в свидетельстве о смерти патологоанатом ставит, а тут врач пишет что б больница денег получила. И вирус живёт до 37 дней, одна эксгумация и упс... Но Раша Тудей главное гомнеца как обычно бросить и наблюдать. И тема новая "будь как Белорусь", а то у нас случаи диабета и пневмонии участились настолько, что Москву захватили просто. Но почему сами РФ не хотят быть как братья из Белоруссии или поменять правительство вступившее в мировой сговор?!!! Одни загадки короче...)))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:53

https://focus.ua/technologies/455129-vaktsina-ot-koronavirusa-bill-geits - тут видео со старым, но, по-моему, всё ещё актуальным выступлением Билла Гейтса. Лень искать ссылку на ютьюб.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16495
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4479 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:25

  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

https://censor.net.ua/ua/news/3194603/p ... ar_lyashko

https://www.youtube.com/watch?v=zhEhYivTbd8

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4606
З нами з: 06.08.08
Подякував: 242 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:33

  freeze написав:
  Бывалый написав:
  freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.

https://bit.ly/35NEPbX

Вероятно грипп или эпидемия диабета.


По официальным данным, в апреле Covid-19 стал причиной смерти 642 человек в Москве.
То есть по этим цифрам смертность от вируса занижена где-то в три раза. Если такая статистика по всей стране, то получается уже не 13 смертей на миллион, а скорее 35-40.


На самом деле всё запутано, тут еще действительно есть фактор, когда медицина в Москве отвлечена на коронавирусников, и раковые больные или сердечники получают меньшее внимание, чем ранее. Это тоже дает прирост смертности.

Це тільки Сингапур, з його футуристичними пейзажами, який зубами тримається за кожного хворого пенсіонера, зміг подолати сакральну цифру в 1% летальності від ковід19. Мутять сусіди, зі статистикою, особливо бульбаші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10407
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:10

  Тракторист написав:
  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...

Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?
Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.
Для орангутангов:
1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.
2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.
Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 11 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 627
З нами з: 23.07.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:17

stm
В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе.
О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.
И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16495
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4479 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:22

  freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.
https://bit.ly/35NEPbX
Вероятно грипп или эпидемия диабета.

А в Ленинграде ?
demichh
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:27

  ЛАД написав:stm
В посте viewtopic.php?p=4960087#p4960087 я давал подробную ссылку, в которой говорится, что эпидемия туберкулёза есть не только в Украине, РФ, Беларуси, но и во всём мире, в т.ч. и в Зап. Европе.
О сравнении экономических результатов Швеции с др. странами говорить рано - ещё нет данных. Впрочем, как и о результатах борьбы с вирусом. Если будет вторая волна, то ... посмотрим.
И просьба. Не могли бы Вы не усматривать в каждом событии и заявлении "руку Кремля" и происки Раша Тудэй? Бдительность нужна, но избыточная бдительность превращается в паранойю (не говорю, что это Ваш случай).

Уже есть данные. В Дании безработица увеличилась с 4,1% до 4,9%. В то время как в Швеции стране безкарантинной безработица не то что не упала, она выросла с 7,1% до 8,2%. Они поэтому и бегут под лавку и типает их от стеба про эпидемию туберкулёза не только в Украине, но и Белоруссии и РФ особенно )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:34

  demichh написав:
  freeze написав:Смертность в Москве в апреле 2020 года выросла на 20% по сравнению со средним числом смертей в этом месяце за последние 10 лет.
https://bit.ly/35NEPbX
Вероятно грипп или эпидемия диабета.

А в Ленинграде ?


Думаю в Питере что-то сложно уловить, основная смертность от коронавируса сконцентрирована в Москве.
Вчера как раз говорил с одним знакомым, он сейчас в Питере, там всё гораздо спокойнее, чем в Москве.
Кстати сам знакомый из Кишинёва, полетел в середине марта в Питер к сыну, и попал под начало карантина и отмену авиарейсов, почти два месяца уже сидит там, хотя особо не переживал, его магазин в Кишинёве и так закрылся на карантин, только сегодня ТЦ заработал, вроде 22 мая обещают первый рейс Питер - Кишинев. И потом еще в Молдове на самоизоляцию попадёт, работать не сможет. Да, сейчас лучше про всякие поездки забыть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16751
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4175 раз.
Подякували: 6662 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))

несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.
И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.

Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию.
juristkostya
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1218121912201221>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1554092
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85561)
11.05.2020 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.