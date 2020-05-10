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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
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