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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1218121912201221

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42

Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
hxbbgaf
 
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