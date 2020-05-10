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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1218121912201221 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42 Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально? hxbbgaf Повідомлень: 21447 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 15:03 juristkostya написав: stm написав: Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит ))) Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))

несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.

И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.



Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию. несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию.

Кость, зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия. Идиллия ))) теперь вернёмся к баранам про цифры экономики. Чём плохо быть Данией и хорошо Швецией. Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать? с основным - безработицей уже не можете... Глобально показано, что "без карантина" или "с карантином" она растет в развитых странах от 0,8 до 1,1%. Причем без карантина больше, но спишем это на погрешность... Этот параметр не улучшается короче... Какой из параметров как пример надо нам смотреть у Швеции лучше чем у Дании? Кость, зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия. Идиллия ))) теперь вернёмся к баранам про цифры экономики. Чём плохо быть Данией и хорошо Швецией. Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать? с основным - безработицей уже не можете... Глобально показано, что "без карантина" или "с карантином" она растет в развитых странах от 0,8 до 1,1%. Причем без карантина больше, но спишем это на погрешность... Этот параметр не улучшается короче... Какой из параметров как пример надо нам смотреть у Швеции лучше чем у Дании? stm

Повідомлень: 2319 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 15:18 hxbbgaf написав: Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально? Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?



как только закончился отопительный сезон - отключили горячую воду . как только закончился отопительный сезон - отключили горячую воду . moldashavanin

Повідомлень: 589 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04 Slx написав: Тракторист написав: andriykulyk76 написав: Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей. Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм... я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...

Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?

Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.

Для орангутангов:

1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.

2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.

Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново. Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.Для орангутангов:1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново.

может быть для начала власть должна научиться исполнять законодательство собственной страны?... может быть для начала власть должна научиться исполнять законодательство собственной страны?... Востаннє редагувалось Тракторист в Пон 11 тра, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4611 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:08 hxbbgaf написав: Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально? Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?

это же главное завоевание революции достоиства - после 2014 года горячую воду в Киеве отключают на 4-6 месяцев... это же главное завоевание революции достоиства - после 2014 года горячую воду в Киеве отключают на 4-6 месяцев... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4611 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия. зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия.

грубо передёргиваете. Вы в явной форме отрицали факт эпидемии у нас. Я ни слова не говорил про состояние заболеваемости в РБ или РФ.

Поэтому не "мы пришли к общему знаменателю", а "вы перестали наконец постить откровенную туфту". stm написав: Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать? Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать?

у вас грубая методологическая ошибка:

цифры по состоянию на апрель совершенно не показательны. Ни в плане количества жертв вируса, ни в плане последствий для экономики. Раньше, чем по итогам года это обсуждение не имеет смысла. грубо передёргиваете. Вы в явной форме отрицали факт эпидемии у нас. Я ни слова не говорил про состояние заболеваемости в РБ или РФ.Поэтому не "мы пришли к общему знаменателю", а "вы перестали наконец постить откровенную туфту".у вас грубая методологическая ошибка:цифры по состоянию на апрель совершенно не показательны. Ни в плане количества жертв вируса, ни в плане последствий для экономики. Раньше, чем по итогам года это обсуждение не имеет смысла. juristkostya Повідомлень: 2897 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 851 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1218121912201221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08