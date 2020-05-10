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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1218121912201221

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42

Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:03

  juristkostya написав:
  stm написав:Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))

несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.
И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.

Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию.

Кость, зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия. Идиллия ))) теперь вернёмся к баранам про цифры экономики. Чём плохо быть Данией и хорошо Швецией. Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать? с основным - безработицей уже не можете... Глобально показано, что "без карантина" или "с карантином" она растет в развитых странах от 0,8 до 1,1%. Причем без карантина больше, но спишем это на погрешность... Этот параметр не улучшается короче... Какой из параметров как пример надо нам смотреть у Швеции лучше чем у Дании?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:18

  hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?


как только закончился отопительный сезон - отключили горячую воду .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04

  Slx написав:
  Тракторист написав:
  andriykulyk76 написав:Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.

я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...

Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?
Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.
Для орангутангов:
1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.
2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.
Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново.

может быть для начала власть должна научиться исполнять законодательство собственной страны?...
Востаннє редагувалось Тракторист в Пон 11 тра, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:08

  hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?

это же главное завоевание революции достоиства - после 2014 года горячую воду в Киеве отключают на 4-6 месяцев...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия.

грубо передёргиваете. Вы в явной форме отрицали факт эпидемии у нас. Я ни слова не говорил про состояние заболеваемости в РБ или РФ.
Поэтому не "мы пришли к общему знаменателю", а "вы перестали наконец постить откровенную туфту".
  stm написав:Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать?

у вас грубая методологическая ошибка:
цифры по состоянию на апрель совершенно не показательны. Ни в плане количества жертв вируса, ни в плане последствий для экономики. Раньше, чем по итогам года это обсуждение не имеет смысла.
juristkostya
 
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