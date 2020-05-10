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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:03
juristkostya написав: stm написав:
Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))
несколькими сообщениями ранее вы категорически отрицали, что в Украине имеет место эпидемия ТБ. Хотя есть масса общедоступного материала, которая этот факт подтверждает.
И тут вдруг оказалось, что это не вы опровергаете достоверный факт, а я пытаюсь отрицать факт эпидемии ТБ в Беларуси, РФ или ещё где.
Извините, но у вас крайне неприятная манера вести дискуссию.
Кость, зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия. Идиллия ))) теперь вернёмся к баранам про цифры экономики. Чём плохо быть Данией и хорошо Швецией. Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать? с основным - безработицей уже не можете... Глобально показано, что "без карантина" или "с карантином" она растет в развитых странах от 0,8 до 1,1%. Причем без карантина больше, но спишем это на погрешность... Этот параметр не улучшается короче... Какой из параметров как пример надо нам смотреть у Швеции лучше чем у Дании?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:18
hxbbgaf написав:
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
как только закончился отопительный сезон - отключили горячую воду .
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04
Slx написав: Тракторист написав: andriykulyk76 написав:
Головний санітарний лікар Ляшко визнав що закриття парків та скверів відбулося з метою залякування людей.
я бы охарактеризовал это как государственный терроризм...
Какое кол-во человек умерло из-за непосещения парков? Какое сошло с ума?
Одни идиоты решили для красного словца и рейтинга заголовок исказить, другие орангутанги повелись.
Для орангутангов:
1) если показать букашку через увеличительное стекло и сказать, что она тебя съест - это ЕСТЬ запугивание. Ибо выдумывается несуществующая опасность - букашка не может сьесть человека.
2) ели показать вирус или клеща через увеличительное стекло и сказать, что оно тебя заразит - это открытие глаз несведущим, которые за пеленой незнания и глупости не видят СУЩЕСТВУЮЩЕЙ опасности.
Таким как тракторист нужно закрыть доступ в интернет пока не пройдет школьный курс заново.
может быть для начала власть должна научиться исполнять законодательство собственной страны?...
Востаннє редагувалось Тракторист
в Пон 11 тра, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:08
hxbbgaf написав:
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
это же главное завоевание революции достоиства - после 2014 года горячую воду в Киеве отключают на 4-6 месяцев...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:18
stm написав:
зато мы пришли к первому общему знаменателю. Я согласилась, что у нас эпидемия туберкулёза на равне с Белоруссией РФ. И вы согласились что у нас на равне с Белоруссией и РФ это эпидемия.
грубо передёргиваете. Вы в явной форме отрицали факт эпидемии у нас. Я ни слова не говорил про состояние заболеваемости в РБ или РФ.
Поэтому не "мы пришли к общему знаменателю", а "вы перестали наконец постить откровенную туфту".
stm написав:
Что принципиально хорошего в цифрах вы мне можете показать?
у вас грубая методологическая ошибка:
цифры по состоянию на апрель совершенно не показательны. Ни в плане количества жертв вируса, ни в плане последствий для экономики. Раньше, чем по итогам года это обсуждение не имеет смысла.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:17
hxbbgaf написав:
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
и на Оболоне сцуки..выключают тоже...
это что весь Киев или половину решили весной начать...
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:24
Тракторист написав: hxbbgaf написав:
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
это же главное завоевание революции достоиства - после 2014 года горячую воду в Киеве отключают на 4-6 месяцев...
А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:32
тарасов написав: hxbbgaf написав:
Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
и на Оболоне сцуки..выключают тоже...
это что весь Киев или половину решили весной начать...
На Печерске пока есть. Но если не будет мне все равно - пару лет назад поставил бойлер когда надоело 2 месяца сидеть без горячей воды
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:33
pesikot написав:
А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?
Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.
Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"
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