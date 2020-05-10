hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
чьо так, забота про скріплення імунітету, закаляйтєсь шоб макаронавіруса не скушала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца. Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"
таке ноухау, як абонка на гарячу воду є?
Пока ввели только на газ и отопление. Но это вопрос времени
Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти. Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием. Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.