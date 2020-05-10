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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1219122012211222

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:37

  hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?

чьо так, забота про скріплення імунітету, закаляйтєсь шоб макаронавіруса не скушала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:39

  shapo написав:
  pesikot написав:А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?

Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.
Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

таке ноухау, як абонка на гарячу воду є?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42

  flyman написав:
  shapo написав:Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.
Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

таке ноухау, як абонка на гарячу воду є?



Пока ввели только на газ и отопление. Но это вопрос времени
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:46

путен вроде уже переміг карону, и отменил "не-карантин" :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:53

МОДЕРАТОРАМ

в конце жесткого карантина предлагаю зафиксить результаты опроса аро работу и доходы сверху и вернуться к нему в конце лета
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:55

  Вкладчик1234 написав:путен вроде уже переміг карону, и отменил "не-карантин" :)

Так-же как и здесь.
Все сейчас и начнётся когда все выйдут из изоляции
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:59

https://youtu.be/eJPeMeN5tpA
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:02

Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.
Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.
Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.

https://t.me/kryuchoktv/997
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