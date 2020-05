Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1220122112221223> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 215 Додано: Пон 11 тра, 2020 17:37 hxbbgaf написав: Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально? Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?

чьо так, забота про скріплення імунітету, закаляйтєсь шоб макаронавіруса не скушала

Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.

Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями" Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

таке ноухау, як абонка на гарячу воду є?

таке ноухау, як абонка на гарячу воду є?





Пока ввели только на газ и отопление. Но это вопрос времени





МОДЕРАТОРАМ



в конце жесткого карантина предлагаю зафиксить результаты опроса аро работу и доходы сверху и вернуться к нему в конце лета

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California

Так-же как и здесь.

Все сейчас и начнётся когда все выйдут из изоляции Так-же как и здесь.Все сейчас и начнётся когда все выйдут из изоляции Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3394 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 17:59 https://youtu.be/eJPeMeN5tpA Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3394 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 18:02 Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.

Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.

Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.

https://t.me/kryuchoktv/997

На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно

Потому что, рыжий таракан включил щантаж

Потом было, как обычно.



На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно

Потому что, рыжий таракан включил щантаж

Потом было, как обычно.



Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.

и на Оболон е сцуки..выключают тоже...

и на Оболон е сцуки..выключают тоже...

это что весь Киев или половину решили весной начать...

ВСЕГДА! Оболон И .



