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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1220122112221223

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:44

  Вкладчик1234 написав:
Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.
Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.
Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.

https://t.me/kryuchoktv/997

Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население. Лайфхак для уставших от запугиваний: поедьте на лето отдохнуть в Белорусь!
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:03

  _Mykola_ написав:Счас теплоэнерго не таракана, больше двух недель не должно быть.

ахметов был не пределах в Киеве и прошлым летом, но это не помешало Подол держать без горячей воды 5 месяцев...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:10

  stm написав:Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.

эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...

кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:20

  Тракторист написав:
  stm написав:Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.

эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...

кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...

У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет ;)
но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )
stm
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