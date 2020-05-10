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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1221122212231224> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 215 Додано: Пон 11 тра, 2020 18:44 Вкладчик1234 написав: Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.

Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.

Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.

https://t.me/kryuchoktv/997

Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население. Лайфхак для уставших от запугиваний: поедьте на лето отдохнуть в Белорусь! Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население. Лайфхак для уставших от запугиваний: поедьте на лето отдохнуть в Белорусь! stm

Повідомлень: 2322 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 404 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 19:03 _Mykola_ написав: Счас теплоэнерго не таракана, больше двух недель не должно быть. Счас теплоэнерго не таракана, больше двух недель не должно быть.

ахметов был не пределах в Киеве и прошлым летом, но это не помешало Подол держать без горячей воды 5 месяцев... ахметов был не пределах в Киеве и прошлым летом, но это не помешало Подол держать без горячей воды 5 месяцев... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4615 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 19:10 stm написав: Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население. Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.

эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...



кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин... эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4615 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 19:20 Тракторист написав: stm написав: Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население. Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.

эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...



кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин... эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...

У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет

но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю ) У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нетно у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю ) stm

Повідомлень: 2322 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 19:47

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... rning.html Президент Китаю Сі Цзіньпін "особисто попросив ВООЗ стримувати інформацію про передачу від людини до людини та затримати глобальне попередження про пандемію" на початку спалаху COVID-19. edvardd

Повідомлень: 6352 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 19:47 stm написав: Тракторист написав: эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...



кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин... эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...

У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет

но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю ) У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нетно у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )



Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***

на вашу квартиру выделено 1.5 кВт

мы вас предупредили - дальше ваши проблемы Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***на вашу квартиру выделено 1.5 кВтмы вас предупредили - дальше ваши проблемы moldashavanin

Повідомлень: 590 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:01 moldashavanin написав:

Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***

на вашу квартиру выделено 1.5 кВт

мы вас предупредили - дальше ваши проблемы Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***на вашу квартиру выделено 1.5 кВтмы вас предупредили - дальше ваши проблемы

Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... )))

Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка:

https://lb.ua/world/2020/05/10/457218_nyuyorke_svyazannoy_covid19.html Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... )))Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка: stm

Повідомлень: 2322 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:13 stm написав: moldashavanin написав:

Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***

на вашу квартиру выделено 1.5 кВт

мы вас предупредили - дальше ваши проблемы Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***на вашу квартиру выделено 1.5 кВтмы вас предупредили - дальше ваши проблемы

Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... )))

Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка:

https://lb.ua/world/2020/05/10/457218_nyuyorke_svyazannoy_covid19.html Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... )))Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка:

Было исследование, что вирус повреждает эндотелий...такой штамм попался... Было исследование, что вирус повреждает эндотелий...такой штамм попался... edvardd

Повідомлень: 6352 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:16 freeze написав: Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах, которые они делали раньше, больше недействительны из-за быстро меняющейся обстановки.

Они также удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.

Упс Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах, которые они делали раньше, больше недействительны из-за быстро меняющейся обстановки.Они также удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.Упс

А что "упс"?

Мы еще недостаточно знаем о вирусе, чтобы вообще строить какие-то модели.

Вспомните, что еще месяц назад мытье рук считалось чуть ли не панацеей. А что "упс"?Мы еще недостаточно знаем о вирусе, чтобы вообще строить какие-то модели.Вспомните, что еще месяц назад мытье рук считалось чуть ли не панацеей. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17209 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25 Львів. можна розраховуватися картою.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater портал у паралельний світ вільний від коронавірусуЛьвів. можна розраховуватися картою. stargazer Повідомлень: 1047 З нами з: 15.04.09 Подякував: 350 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1221122212231224> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1554184

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08