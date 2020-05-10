Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти. Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием. Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.
stm написав:Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.
эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...
кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
stm написав:Не запуганная Белорусь за вчера +921, за сегодня +933 на 9,8млн. население.
эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...
кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...
У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )
Тракторист написав:эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...
кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...
У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )
Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж*** на вашу квартиру выделено 1.5 кВт мы вас предупредили - дальше ваши проблемы
moldashavanin написав: Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж*** на вашу квартиру выделено 1.5 кВт мы вас предупредили - дальше ваши проблемы
Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... ))) Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка: https://lb.ua/world/2020/05/10/457218_nyuyorke_svyazannoy_covid19.html
moldashavanin написав: Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж*** на вашу квартиру выделено 1.5 кВт мы вас предупредили - дальше ваши проблемы
Хитрый ЖЕК в Украине больше не имеет к электроэнергии отношение, прямые договора с поставщиком услуг. А там даже на хрущ 3кВт прописано... Буржуи развелись в Украине, теперь не только Москва жирует во время эпидемии туберкулёза, Житомир зараза тоже не щадит чувства пролетариата... ))) Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка: https://lb.ua/world/2020/05/10/457218_nyuyorke_svyazannoy_covid19.html
Было исследование, что вирус повреждает эндотелий...такой штамм попался...
freeze написав:Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах, которые они делали раньше, больше недействительны из-за быстро меняющейся обстановки. Они также удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров. Упс
А что "упс"? Мы еще недостаточно знаем о вирусе, чтобы вообще строить какие-то модели. Вспомните, что еще месяц назад мытье рук считалось чуть ли не панацеей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.