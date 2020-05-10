pesikot написав:
На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно
Потому что, рыжий таракан включил щантаж
Потом было, как обычно.
Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.
Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?
Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства.
Это как, как частично беременна?
И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь?
Рыжий таракан тебе виноват.
А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл.
И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго.
Это как называется, малец?
PS Сори всем за оффтоп