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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:33

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?

Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.
Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно
Потому что, рыжий таракан включил щантаж
Потом было, как обычно.

Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.


Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?
Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства.
Это как, как частично беременна?
И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь?
Рыжий таракан тебе виноват.
А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл.
И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго.
Это как называется, малец?

PS Сори всем за оффтоп
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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