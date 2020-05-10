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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1221122212231224 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 215 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 215 Додано: Пон 11 тра, 2020 20:33 pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ? А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?

Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.

Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями" Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно

Потому что, рыжий таракан включил щантаж

Потом было, как обычно.



Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен. На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверноПотому что, рыжий таракан включил щантажПотом было, как обычно.Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.



Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?

Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства.

Это как, как частично беременна?

И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь?

Рыжий таракан тебе виноват.

А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл.

И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго.

Это как называется, малец?



PS Сори всем за оффтоп Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства.Это как, как частично беременна?И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь?Рыжий таракан тебе виноват.А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл.И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго.Это как называется, малец?PS Сори всем за оффтоп Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3398 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1221122212231224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08