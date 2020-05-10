pesikot написав:А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?
Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца. Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"
На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно Потому что, рыжий таракан включил щантаж Потом было, как обычно.
Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.
Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит? Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства. Это как, как частично беременна? И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь? Рыжий таракан тебе виноват. А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл. И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго. Это как называется, малец?
Тракторист написав:эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...
кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...
У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )
Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж*** на вашу квартиру выделено 1.5 кВт мы вас предупредили - дальше ваши проблемы
Бойлер с 2-мя тенами по 1 кВт, сумарно 2 кВт греет 80 литров за 2 часа. Путем небольшой манипуляции тены включаются последовательно, в результате суммарная мощность будет 0.5квт, и греть будет те же 80 литров за 8 часов (ночь) не напрягая проводку. Овцы сыты, мухи довольны, проводка не греется, остается еще на стиралку, мультиварку и перфоратор.
Не буду наезжать И дело даже не в качестве медицины. Украина в прошлом и частично в настоящем - это шахты, металлургия, добыча всяческих руд, вредные химпроизводства. То, от чего Зап.Европа практически ушла. Плюс наплевательское отношение к своему здоровью.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
shapo написав: Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?
Стройбатовец, то что ты якобы живёшь на Печерске, не даёт тебе право говорить за весь Киев. И не хами, много раз тебе писал.
О том как обстоят дела с Шулявским путепроводом ты знаешь от Шария и от newsone, а сам туда не ездишь. А вот я много раз проезжал, во время ремонта Шулявского путепровода, и видел своими глазами, как там и что там
А ты,заткнись - столичный дирижабль
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
чьо так, забота про скріплення імунітету, закаляйтєсь шоб макаронавіруса не скушала
Авария на Деснянской станции, возможно, что и Дарницкий район затронет- нас уже предупредили