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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1221122212231224

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:33

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:А что, до 2014 года горячую воду в Киеве не отключали ?

Отключали как и обещали на 2-2,5 недели, но не на 2 месяца.
Так что это в копилку достижений Кличко наряду с ни одной введенной станцией метро, Шулявским переходом и пр. строительным "достижениями"

На дольше отключали только в 2018-2019 годах и то было раздуто информационно неимоверно
Потому что, рыжий таракан включил щантаж
Потом было, как обычно.

Стройбатовец, Шулявский путепровод, а не переход, вполне строится и частично построен.


Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?
Частично построен, говоришь, "знаток" киевского строительства.
Это как, как частично беременна?
И, главное, за какую цену построен, в какие сроки и как там провели тендер не поведаешь?
Рыжий таракан тебе виноват.
А ты знаешь, неуч, что боксер при передаче от КиевЭнерго тепла и горячей воды в Киевтеплоэнерго разрешил Ахметову не передавать переплату,а присвоить её. Зато все недоплаты благополучно учёл.
И больше чем через год пришло письмо что если хочешь вернуть переплату должен ехать в Харьков на суд против КиевЭнерго.
Это как называется, малец?

PS Сори всем за оффтоп
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:34

  moldashavanin написав:
  stm написав:
  Тракторист написав:эти цифрв особо не о чём не говорят, так как не все носители коронавируса заболеют, а из тех кто заболее не у всех болезнь будет протекать в тяжёлой форме...

кроме того не стоит забывать, что вероятней всего осенью нас ожидает вторая волна коронавируса и в странах, которые сидели на карантине у меньшего процента населения будут антитела (например в Чехии они есть всего у 3% населения) и вторую волну очевидно легче перенесут страны, которые не вводили карантин...

У математиков эти цифры говорят, что заразиться там вероятность больше. И математика денег говорит что летом использовать бойлер выходит дешевле, он также уменьшает зависимость от старых труб, ведь им можно как пользоваться так и нет ;)
но у Вас свой путь, я его уважаю, но не поддерживаю )


Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***
на вашу квартиру выделено 1.5 кВт
мы вас предупредили - дальше ваши проблемы
Бойлер с 2-мя тенами по 1 кВт, сумарно 2 кВт греет 80 литров за 2 часа. Путем небольшой манипуляции тены включаются последовательно, в результате суммарная мощность будет 0.5квт, и греть будет те же 80 литров за 8 часов (ночь) не напрягая проводку. Овцы сыты, мухи довольны, проводка не греется, остается еще на стиралку, мультиварку и перфоратор.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:34

  ЛАД написав:
"К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19
Это по Харьковской области за 08.05.
Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. :)

Не буду наезжать :wink:
И дело даже не в качестве медицины.
Украина в прошлом и частично в настоящем - это шахты, металлургия, добыча всяческих руд, вредные химпроизводства. То, от чего Зап.Европа практически ушла.
Плюс наплевательское отношение к своему здоровью.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:14

  shapo написав:
Клоун, ты где живёшь, в Киеве или в мухосранске что рассказываешь мне что тут происходит?

Стройбатовец, то что ты якобы живёшь на Печерске, не даёт тебе право говорить за весь Киев.
И не хами, много раз тебе писал.

О том как обстоят дела с Шулявским путепроводом ты знаешь от Шария и от newsone, а сам туда не ездишь.
А вот я много раз проезжал, во время ремонта Шулявского путепровода, и видел своими глазами, как там и что там

А ты,заткнись - столичный дирижабль
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:31

  moldashavanin написав:Хитрый Жек и Электрики уже прикрыли свою ж***
на вашу квартиру выделено 1.5 кВт
мы вас предупредили - дальше ваши проблемы

если в квартире электроплита, то минимум 7,5 кВт...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:40

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Сволочи, говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?

чьо так, забота про скріплення імунітету, закаляйтєсь шоб макаронавіруса не скушала

Авария на Деснянской станции, возможно, что и Дарницкий район затронет- нас уже предупредили
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