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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1221122212231224>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:08

  Wisznia написав:Авария на Деснянской станции, возможно, что и Дарницкий район затронет- нас уже предупредили

Какой ужас. Уточните, чем именно занимается "Деснянская станция", я не могу понять, о чем речь. Очищает воду? Так тогда бы всю отключили. Греет? Так ТЭЦ 6 греет для Оболони и Трои.
Где авария?)
Кто предупредил и кого вас? Катя с Фейсбука?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

почему то только Лукашенко обнародовал цифры сколько больных на ИВЛ и сколько всего аппаратов ИВЛ
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:34

Киевляне, обсуждайте ваши водные и шулявские проблемы на киевских форумах.
Жизнь есть и за МКАДом (правда, у вас даже окружной нет :mrgreen: )
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:47

86-летняя жительница Николаева выбросилась из окна. Ее не выпускали на улицу из-за карантина

В понедельник, 11 мая, 86-летняя жительница Николаева покончила с собой. На протяжении всего карантина ее не выпускали из дома. Об этом сообщает «Новости-N».

Пенсионерка выпрыгнула с 6 этажа многоэтажки по улице Генерала Карпенко.

Как рассказали соседи погибшей, в течение всего карантина родственники женщины не выпускали ее из дома из-за риска заразиться коронавирусом.

«Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок, когда они вернулись то не нашли женщину – она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте», – сказано в материале.

https://inforesist.org/86-letnyaya-zhitelnicza-nikolaeva-vybrosilas-iz-okna-ee-ne-vypuskali-na-uliczu-iz-za-koronavirusa/

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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:57

Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:57

  Starikan написав:Киевляне, обсуждайте ваши водные и шулявские проблемы на киевских форумах.
Жизнь есть и за МКАДом (правда, у вас даже окружной нет :mrgreen: )

Так в киевские проблемы лезет да ещё и поучает совсем не киевлянина, поэтому приходится отвечать
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:59

  vladislavlvov написав:Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527

Так там уже снимают карантин и открывают границы?
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:59

  vladislavlvov написав:Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527

А может и был? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:03

  Тракторист написав:может быть для начала власть должна научиться исполнять законодательство собственной страны?...

одно другому не мешает.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:17

В конце концов миллениалы скажут, что это и был грипп, только какой-то новый, например собачий или летуче-мышачий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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