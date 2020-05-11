Какой ужас. Уточните, чем именно занимается "Деснянская станция", я не могу понять, о чем речь. Очищает воду? Так тогда бы всю отключили. Греет? Так ТЭЦ 6 греет для Оболони и Трои.
Где авария?)
Кто предупредил и кого вас? Катя с Фейсбука?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:08
Какой ужас. Уточните, чем именно занимается "Деснянская станция", я не могу понять, о чем речь. Очищает воду? Так тогда бы всю отключили. Греет? Так ТЭЦ 6 греет для Оболони и Трои.
Где авария?)
Кто предупредил и кого вас? Катя с Фейсбука?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
почему то только Лукашенко обнародовал цифры сколько больных на ИВЛ и сколько всего аппаратов ИВЛ
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:34
Киевляне, обсуждайте ваши водные и шулявские проблемы на киевских форумах.
Жизнь есть и за МКАДом (правда, у вас даже окружной нет )
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:47
86-летняя жительница Николаева выбросилась из окна. Ее не выпускали на улицу из-за карантина
В понедельник, 11 мая, 86-летняя жительница Николаева покончила с собой. На протяжении всего карантина ее не выпускали из дома. Об этом сообщает «Новости-N».
Пенсионерка выпрыгнула с 6 этажа многоэтажки по улице Генерала Карпенко.
Как рассказали соседи погибшей, в течение всего карантина родственники женщины не выпускали ее из дома из-за риска заразиться коронавирусом.
«Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок, когда они вернулись то не нашли женщину – она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте», – сказано в материале.
"Психологический эффект" достигнут, Ляшко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:57
Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:57
Так в киевские проблемы лезет да ещё и поучает совсем не киевлянина, поэтому приходится отвечать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:59
Так там уже снимают карантин и открывают границы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:59
А может и был?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:03
одно другому не мешает.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:17
В конце концов миллениалы скажут, что это и был грипп, только какой-то новый, например собачий или летуче-мышачий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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