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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1221122212231224

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:22

  vladislavlvov написав:Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527


вы думаете тут макаронную мову все понимают? )
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:38

  IMPRINTER написав:
  vladislavlvov написав:Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527


вы думаете тут макаронную мову все понимают? )


раньше писали "владею со словарем". теперь "владею с гугл-транслейт"

по сути: хорошо бы, чтобы "выхолащивание" опасности вируса, о котором говорит статья, оказалось правдой. но есть и другие статьи о повышении заразности и смертельности вируса. поэтому вопрос, чему больше верить
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:40

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
"К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19
Это по Харьковской области за 08.05.
Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. :)

Не буду наезжать :wink:
И дело даже не в качестве медицины.
Украина в прошлом и частично в настоящем - это шахты, металлургия, добыча всяческих руд, вредные химпроизводства. То, от чего Зап.Европа практически ушла.
Плюс наплевательское отношение к своему здоровью.

Плюс более спокойная и обеспеченная жизнь "там", + наличие медстрахования, о чём Вы уже писали. Думаю, можно найти и ещё причины, проблема комплексная. Но это уже разговор большой и специальный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:54

  stm написав:..............
Будь как Белорусь, но ознакомься с предостережениями врачей Нью-Йорка:
https://lb.ua/world/2020/05/10/457218_nyuyorke_svyazannoy_covid19.html

Правда, в лр. источниках говорилось о том, что связь с короной не установлена, а предполагается. К тому же не у всех детей (насколько помню, как раз у относительно небольшого количества) обнаружили эту самую корону.
По Вашей ссылке умилила фраза:
Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если у ребенка длительная лихорадка (более пяти дней), сильная боль в животе, диарея или рвота, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 12 тра, 2020 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 01:10

  Вкладчик1234 написав:В конце концов миллениалы скажут, что это и был грипп, только какой-то новый, например собачий или летуче-мышачий

Испанка тоже была "просто грипп".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 01:22

  adeges написав:.......
  vladislavlvov написав:Итальянские врачи в один голос заявляют: Ковид в Италии потерял свою силу и стал обычным гриппом
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavi ... ogi-181527

.........
раньше писали "владею со словарем". теперь "владею с гугл-транслейт"

по сути: хорошо бы, чтобы "выхолащивание" опасности вируса, о котором говорит статья, оказалось правдой. но есть и другие статьи о повышении заразности и смертельности вируса. поэтому вопрос, чему больше верить

Ещё проще воспользоваться гуглхромом. :) Хотя это тоже вариант гугл-транслейт.

К "другим статьям".
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( :?: ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( :?: )

https://vesti.ua/lite/health/voz-bet-trevogu-bolshinstvo-zarazhennyh-covid-19-perenosyat-bolezn-tyazhelo
Никто не встречал в других источниках?
А то не пойму - то ли бред господина Райана, то ли "трудности перевода".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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