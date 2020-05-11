раньше писали "владею со словарем". теперь "владею с гугл-транслейт"
по сути: хорошо бы, чтобы "выхолащивание" опасности вируса, о котором говорит статья, оказалось правдой. но есть и другие статьи о повышении заразности и смертельности вируса. поэтому вопрос, чему больше верить
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Не буду наезжать И дело даже не в качестве медицины. Украина в прошлом и частично в настоящем - это шахты, металлургия, добыча всяческих руд, вредные химпроизводства. То, от чего Зап.Европа практически ушла. Плюс наплевательское отношение к своему здоровью.
Плюс более спокойная и обеспеченная жизнь "там", + наличие медстрахования, о чём Вы уже писали. Думаю, можно найти и ещё причины, проблема комплексная. Но это уже разговор большой и специальный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Правда, в лр. источниках говорилось о том, что связь с короной не установлена, а предполагается. К тому же не у всех детей (насколько помню, как раз у относительно небольшого количества) обнаружили эту самую корону. По Вашей ссылке умилила фраза:
Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если у ребенка длительная лихорадка (более пяти дней), сильная боль в животе, диарея или рвота, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 12 тра, 2020 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
......... раньше писали "владею со словарем". теперь "владею с гугл-транслейт"
по сути: хорошо бы, чтобы "выхолащивание" опасности вируса, о котором говорит статья, оказалось правдой. но есть и другие статьи о повышении заразности и смертельности вируса. поэтому вопрос, чему больше верить
Ещё проще воспользоваться гуглхромом. Хотя это тоже вариант гугл-транслейт.
К "другим статьям".
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( )