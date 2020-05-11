ЛАД написав:

"К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

Это по Харьковской области за 08.05.Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду.