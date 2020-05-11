Додано: Вів 12 тра, 2020 02:48

ЛАД, смотрите что печатает сайт метео.ит явно о погоде цитирует:Массимо Чиккоцци, глава отдела медицинской статистики и молекулярной эпидемиологии Университета Био-Медико в Риме, сказал во время слушаний в Сенате: «Мы наблюдаем, что вирус теряет силу, он развивается, но теряет заразность и, возможно, летальность».А теперь оригинал, речи Массимо в сенате:Работает гугло-переводчик на этом сайте получше, чем на предыдущем, т.е. сразу.И тут уже цитата выглядит так: "ослабевает вирус потому, что меньше людей в интенсивной террапии и меньше случаев болезни фиксируется. А болеют меньше потому, что карантин и маски."От така пропаганда. Прям как эпидемия туберкулёза в Украине. Но сыпется как только говоришь, что не меньшая эпидемия туберкулёза в РФ. И тут сразу тухнут и объясняют что мы ж только об Украине, а рашу-мать трогать нельзя! Кстати, итальянцы и про наши 15 лабораторий США написали, и сослались на знаменитого эксперта у нас - Медведчука, об этом непременно сообщил авторитетно ньюсван. И все эксперты с ньюсван очень затребованы на РашаТВ их там перебивают в прямом эфире настолько по хамски, но им это очень нравится... и всё Сталино верит что это Украина с лабораторий вирус выпустила и хитрый ЖЕК у нас всё решает )))))И в Италии гомносайтов развелось, больше чем в Фейсбуке...совпадение какое...