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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 04:48
andriykulyk76 написав: Вкладчик1234 написав:86-летняя жительница Николаева выбросилась из окна. Ее не выпускали на улицу из-за карантина
Вірус виявився навіть підступнішим ніж ми гадали. Карантин потрібно посилити, вікна й двері заварити.
Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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