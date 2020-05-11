Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 04:48
Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 12 тра, 2020 05:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 05:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 05:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То ти вже заварився? даруй не хотів на мозоль наступати.
Хто каже? "система охорони здоров’я має підготовлені 26 тисяч місць для потенційно інфікованих. Заповнені хворими зараз — 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою."
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