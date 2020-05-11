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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 04:48

  andriykulyk76 написав:
  Вкладчик1234 написав:86-летняя жительница Николаева выбросилась из окна. Ее не выпускали на улицу из-за карантина


Вірус виявився навіть підступнішим ніж ми гадали. Карантин потрібно посилити, вікна й двері заварити.

Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 05:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 05:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 05:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Може добровільно підеш в мед брати ?

То ти вже заварився? даруй не хотів на мозоль наступати. :oops:

  Ukrainian написав:кажуть кожна пара рук на вагу золота.


Хто каже? "система охорони здоров’я має підготовлені 26 тисяч місць для потенційно інфікованих. Заповнені хворими зараз — 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою."

https://www.unn.com.ua/uk/news/1867447- ... vlyayetsya
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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