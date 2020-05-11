Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 04:48
Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 12 тра, 2020 05:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 05:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 05:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То ти вже заварився? даруй не хотів на мозоль наступати.
Хто каже? "система охорони здоров’я має підготовлені 26 тисяч місць для потенційно інфікованих. Заповнені хворими зараз — 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою."
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:42
посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....
Додано: Вів 12 тра, 2020 07:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.
Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.
Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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