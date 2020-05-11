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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 04:48

  andriykulyk76 написав:
  Вкладчик1234 написав:86-летняя жительница Николаева выбросилась из окна. Ее не выпускали на улицу из-за карантина


Вірус виявився навіть підступнішим ніж ми гадали. Карантин потрібно посилити, вікна й двері заварити.

Може добровільно підеш в мед брати ? якщо вірусу не боїшся там кажуть кожна пара рук на вагу золота.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 05:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Del
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 05:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 05:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Може добровільно підеш в мед брати ?

То ти вже заварився? даруй не хотів на мозоль наступати. :oops:

  Ukrainian написав:кажуть кожна пара рук на вагу золота.


Хто каже? "система охорони здоров’я має підготовлені 26 тисяч місць для потенційно інфікованих. Заповнені хворими зараз — 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою."

https://www.unn.com.ua/uk/news/1867447- ... vlyayetsya
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 07:42

посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....


Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.
Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.
Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:23

  freeze написав:
19yuriy91 написав:посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....


Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.
Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.
Собственно это к тому, что
народ в большинстве потерял всякую настороженность
.


отож...
это, как с радиацией - на глаз не видно, по голове прям щас не бъёт.
значит и нет ничего опасного. значит выдумки, шоб жизнь усложнить.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 16023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1133 випадки;
Кіровоградська область — 425 випадків;
м. Київ — 1930 випадків;
Київська область — 1023 випадки;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Рівненська область — 1028 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1021 випадок;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Чернівецька область — 2396 випадків;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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