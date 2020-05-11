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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот блин.
Интересно, а какие сюжеты ТСН выдавал 1,5 месяца назад?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:36

  freeze написав:
19yuriy91 написав:посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....


Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.
Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.
Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.

А охранник у нас и директор по совместительству. :shock:
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:38

  greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения

второй акт марлизонского балета.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:46

  dima_beleb написав:Вот блин.
Интересно, а какие сюжеты ТСН выдавал 1,5 месяца назад?

Если не ошибаюсь, на тему "всё пропало. мы все умрём"
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48

  dima_beleb написав:
  greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.

Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").
И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.
Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:59

  Starikan написав:
  dima_beleb написав:
  greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.

Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").
И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.
Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.

тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
dima_beleb
 
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