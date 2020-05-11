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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:11
Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
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safonovstanislav
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:34
Вот блин.
Интересно, а какие сюжеты ТСН выдавал 1,5 месяца назад?
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dima_beleb
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:36
freeze написав:
19yuriy91 написав:посмотрим через недельку на результаты.
народ уже на расслабоне, кучкуется....
Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.
Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника
, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.
Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.
А охранник у нас и директор по совместительству.
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dima_beleb
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:38
greenozon написав:
Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
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dima_beleb
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:46
dima_beleb написав:
Вот блин.
Интересно, а какие сюжеты ТСН выдавал 1,5 месяца назад?
Если не ошибаюсь, на тему "всё пропало. мы все умрём"
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safonovstanislav
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48
dima_beleb написав: greenozon написав:
Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").
И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.
Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:59
Starikan написав: dima_beleb написав: greenozon написав:
Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").
И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.
Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
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dima_beleb
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