Додано: Вів 12 тра, 2020 11:17

freeze написав: Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.

Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.

Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность. Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций.Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры.Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.

У меня кашель обычно не меньше месяца длится после болезни."Такое состояние называют бронхиальной гиперреактивностью. Кашель после ОРВИ может сохраняться довольно долго,... О том, что это именно остаточный кашель, говорит его характер — кашель сухой или почти сухой, температура тела при этом не повышена, с каждым днем кашель становится реже и слабее"Там про детей, но на самом деле, это касается всех возрастов. Даже в спокойное время неприятно ходить и пугать окружающих кашлем. Но не сидеть же дома из-за этого полтора месяца, только, чтоб вы не боялись?