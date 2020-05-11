19yuriy91 написав:посмотрим через недельку на результаты. народ уже на расслабоне, кучкуется....
Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций. Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры. Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все"). И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны. Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все"). И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны. Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
Вот это подход. Китайцы продолжают удивлять. Интересно когда у нас количество проведеных тестов хотя бы приблизится к миллиону? К концу года? Особенно на фоне недофинансирования лабораторий.
freeze написав:Зашел вчера в супермаркет, одна кассирша бУхает каждые 30 секунд шикарным сухим кашлем а-ля коронавирус, нос высунут из маски, у народца, который к ней в кассу стоит ноль эмоций. Я конечно отоварился в самой дальней от нее кассе. Спросил у охранника, почему вы допускаете к работе человека с явными признаками ОРЗ, говорит а у нее нет температуры. Собственно это к тому, что народ в большинстве потерял всякую настороженность.
У меня кашель обычно не меньше месяца длится после болезни.
"Такое состояние называют бронхиальной гиперреактивностью. Кашель после ОРВИ может сохраняться довольно долго, от 3 недель до 1,5 месяцев ... О том, что это именно остаточный кашель, говорит его характер — кашель сухой или почти сухой, температура тела при этом не повышена, с каждым днем кашель становится реже и слабее"
Там про детей, но на самом деле, это касается всех возрастов. Даже в спокойное время неприятно ходить и пугать окружающих кашлем. Но не сидеть же дома из-за этого полтора месяца, только, чтоб вы не боялись?
safonovstanislav написав:"Такое состояние называют бронхиальной гиперреактивностью. Кашель после ОРВИ может сохраняться довольно долго, от 3 недель до 1,5 месяцев ... О том, что это именно остаточный кашель, говорит его характер — кашель сухой или почти сухой, температура тела при этом не повышена, с каждым днем кашель становится реже и слабее"
Там про детей, но на самом деле, это касается всех возрастов. Даже в спокойное время неприятно ходить и пугать окружающих кашлем. Но не сидеть же дома из-за этого полтора месяца, только, чтоб вы не боялись?
Частый кашель - это НЕ остаточный кашель, это болезнь в активной фазе. Этот касир это суперраспостранитель болезни. Сухой частый кашель, это один из частых признаков именно короны.