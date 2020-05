Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 216 Додано: Вів 12 тра, 2020 11:23 dima_beleb написав: greenozon написав: Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.

В Ухани появились новые очаги заражения

Круто китайцы весь мир разыгрывают



А перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окна



Вкладчик1234

скорей всего серия будет называться "ковид-голодный" dima_beleb

Додано: Вів 12 тра, 2020 11:29 Будет прикол, если китайцы скажут, что "необходимости в таких мерах не было, а всё предпринималось для психологического эффекта" Вкладчик1234

Додано: Вів 12 тра, 2020 11:32

А окажется - ковид Многие думали, что самый массовый развод и помешательство - это биткоин.А окажется - ковид Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11304 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6796 раз. Подякували: 3033 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 11:46



Уже сейчас формируются такие перекосы, что в одной части мира урожай пропадает на полях, а в другой назревает неурожай и голод. Но из-за "карантина" перемещение товаров практически остановлено.



Покушай и спаси экономику. Власти Бельгии призывают жителей кушать жаренную картошку в два раза чаще



Бельгийские фермеры просят жителей страны начать кушать картошку фри 2 раза в неделю, чтобы избавиться от избытка продукта в стране. Сейчас в Бельгии 750 тыс. лишних тонн картошки.



Местные бизнесы и фермеры были неготовы к карантину и у них появился огромный избыток картофеля, который, возможно, придется просто выбросить.



Дело в том, что поставки товара в рестораны были ограничены, но главный удар для картофельной сферы — отмена музыкальных фестивалей. Именно там ее съедали больше всего, пишет The Telegraph.



«Давайте все кушать жаренную картошку два раза в неделю вместо одного», — призывает Роман Кулс, генеральный секретарь торговой ассоциации производителей картофеля.



Сейчас ассоциация жертвует в банки еды по 25 тонн еды каждую неделю.



Бельгия является одним из мировых лидеров по экспорту картофеля — страна продает около 2.3 млн тонн в год.



https://nv.ua/lifestyle/kartofel-fri-prosyat-est-2-raza-v-nedelyu-vlasti-belgii-prizvali-podderzhat-ekonomiku-poslednie-novosti-50084698.html



В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса . Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos.

"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации.

Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11304 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6796 раз. Подякували: 3033 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 11:53 Вкладчик1234

Додано: Вів 12 тра, 2020 12:04 dima_beleb написав: Starikan написав: Що підтверджує тезис о том, що інфіковані будуть всі (або, як изящно виражається Комаровський, "встретятся з вірусом всі").

І всі ці заяви, що "Китай переміг коронавірус" просто смішні.

Наслідки зараження, звичайно, будуть різні. Як і для зараження, скажімо, герпесом або палочкой Коха. тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.

Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха. Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха. тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)? тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).

Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.

Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".



Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.

Ні того, ні іншого у нас немає і не очікується. Starikan 2

Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків

Разве пользователь Vetka не поднимала вопрос - как быть малоимущим и слабо защищенным людям ? Все лицемеры и трусы этого форума - забыли Что ей писали в ответ ? moldashavanin

Повідомлень: 592 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:08 Вкладчик1234 написав: Круто китайцы весь мир разыгрывают

А перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окна

Жду продолжения с "ковид-2020", и "ковид-кишечный", "ковид-мозговой" и т.д. Где скачать все серии? Круто китайцы весь мир разыгрываютА перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окнаЖду продолжения с "ковид-2020", и "ковид-кишечный", "ковид-мозговой" и т.д. Где скачать все серии?

Вы отстали от жизниКишечный и мозговой давно обсуждаются в связи с открытием влияния вируса на стенки сосудов. Starikan 2

Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".



Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.



но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло adeges

