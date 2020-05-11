greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Круто китайцы весь мир разыгрывают
А перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окна
Жду продолжения с "ковид-2020", и "ковид-кишечный", "ковид-мозговой" и т.д. Где скачать все серии?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
второй акт марлизонского балета.
Круто китайцы весь мир разыгрывают
А перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окна
Жду продолжения с "ковид-2020", и "ковид-кишечный", "ковид-мозговой" и т.д. Где скачать все серии?
скорей всего серия будет называться "ковид-голодный"
В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos. "Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации. Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ...
dima_beleb написав: второй акт марлизонского балета.
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все"). И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны. Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов). Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн. Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований. Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Вкладчик1234 написав: Круто китайцы весь мир разыгрывают А перепуганные миллениалы всего мира места себе не находят. Скоро от страха заварят двери, и выбросятся из окна Жду продолжения с "ковид-2020", и "ковид-кишечный", "ковид-мозговой" и т.д. Где скачать все серии?
Вы отстали от жизни Кишечный и мозговой давно обсуждаются в связи с открытием влияния вируса на стенки сосудов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.
но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California