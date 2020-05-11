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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1225122612271228

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:13

  Puente написав:Вкладчик1234
Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ...

Не столько глобализацию, сколько общество (безграничного) потребления.
Хорошо известно, чем закончилась эра "процветания и потребления" при Кулидже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:15

  Starikan написав:Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.
Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.


как карантин в стиле - авось все само собой пройдет .
население так само думает - авось болячка само собой пройдет .
что нужно тратить кучу времени и сил на эту болячку - ума не хватает осмыслить .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16

  greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения

В 1959 році, за 10 днів, була вакцинована вся Москва, від спалаху віспи.
Якщо буде дешева вакцина від ковіду, все закінчиться дуже швидко.
Зараз цікаво буде поспостерігати за Австралією, чи буде в них (і в нас) осіння хвиля ковід19.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16

  Starikan написав:Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).
Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.
Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".

Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.
Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.

"а был ли мальчик"
напугали или заставили ввести карантин?
вспомните Беллорусь, как все мировое сообщество и Россия в том числе наезжали на Лукошенко!
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

  moldashavanin написав:
  safonovstanislav написав:Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
Разве пользователь Vetka не поднимала вопрос - как быть малоимущим и слабо защищенным людям ? Все лицемеры и трусы этого форума - забыли Что ей писали в ответ ?

Был тут некто centurionus, который заявлял, что тем, у которых нет в кармане $5000, нечего делать на этом форуме.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"у кого нет миллиарда долларов могут идти нах."
через пару лет, после произнесения этих слов автора посадили в тюрьму в одной из Юго-азиатских стран.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22

  adeges написав:
  Starikan написав:Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.
Это ваше мнение, не более.
но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло

Не передергивайте (как делают все сторонники заваривания окон и дверей и советчики пойти в медбратья), я не против карантина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:35

  Вкладчик1234 написав:Китайцы дождутся, пока весь мир сольёт бюджеты "на борьбу с ковидом", и разрушит свои экономики карантином.

Уже сейчас формируются такие перекосы, что в одной части мира урожай пропадает на полях, а в другой назревает неурожай и голод. Но из-за "карантина" перемещение товаров практически остановлено.

Покушай и спаси экономику. Власти Бельгии призывают жителей кушать жаренную картошку в два раза чаще

Бельгийские фермеры просят жителей страны начать кушать картошку фри 2 раза в неделю, чтобы избавиться от избытка продукта в стране. Сейчас в Бельгии 750 тыс. лишних тонн картошки.

Местные бизнесы и фермеры были неготовы к карантину и у них появился огромный избыток картофеля, который, возможно, придется просто выбросить.

Дело в том, что поставки товара в рестораны были ограничены, но главный удар для картофельной сферы — отмена музыкальных фестивалей. Именно там ее съедали больше всего, пишет The Telegraph.

«Давайте все кушать жаренную картошку два раза в неделю вместо одного», — призывает Роман Кулс, генеральный секретарь торговой ассоциации производителей картофеля.

Сейчас ассоциация жертвует в банки еды по 25 тонн еды каждую неделю.

Бельгия является одним из мировых лидеров по экспорту картофеля — страна продает около 2.3 млн тонн в год.

Бельгия является одним из мировых лидеров по экспорту картофеля — страна продает около 2.3 млн тонн в год.

https://nv.ua/lifestyle/kartofel-fri-prosyat-est-2-raza-v-nedelyu-vlasti-belgii-prizvali-podderzhat-ekonomiku-poslednie-novosti-50084698.html

В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos.
"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации.
Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.

картошка ...... :mrgreen:
был сюжет, вроде, за хранцию - сыр девать некуда :mrgreen:
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