Puente написав:Вкладчик1234 Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ...
Не столько глобализацию, сколько общество (безграничного) потребления. Хорошо известно, чем закончилась эра "процветания и потребления" при Кулидже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований. Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
как карантин в стиле - авось все само собой пройдет . население так само думает - авось болячка само собой пройдет . что нужно тратить кучу времени и сил на эту болячку - ума не хватает осмыслить .
greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше. В Ухани появились новые очаги заражения
В 1959 році, за 10 днів, була вакцинована вся Москва, від спалаху віспи. Якщо буде дешева вакцина від ковіду, все закінчиться дуже швидко. Зараз цікаво буде поспостерігати за Австралією, чи буде в них (і в нас) осіння хвиля ковід19.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов). Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн. Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований. Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
"а был ли мальчик" напугали или заставили ввести карантин? вспомните Беллорусь, как все мировое сообщество и Россия в том числе наезжали на Лукошенко!
Starikan написав:Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.
Это ваше мнение, не более.
но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло
Не передергивайте (как делают все сторонники заваривания окон и дверей и советчики пойти в медбратья), я не против карантина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos. "Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации. Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.
картошка ...... был сюжет, вроде, за хранцию - сыр девать некуда