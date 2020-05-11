Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1225122612271228 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 216 Додано: Вів 12 тра, 2020 12:13 Puente написав: Вкладчик1234

Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ... Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ...

Не столько глобализацию, сколько общество (безграничного) потребления.

Хорошо известно, чем закончилась эра "процветания и потребления" при Кулидже. Не столько глобализацию, сколько общество (безграничного) потребления.Хорошо известно, чем закончилась эра "процветания и потребления" при Кулидже. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17219 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:15 Starikan написав: Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.

Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается. Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.



как карантин в стиле - авось все само собой пройдет .

население так само думает - авось болячка само собой пройдет .

что нужно тратить кучу времени и сил на эту болячку - ума не хватает осмыслить . как карантин в стиле - авось все само собой пройдет .население так само думает - авось болячка само собой пройдет .что нужно тратить кучу времени и сил на эту болячку - ума не хватает осмыслить . moldashavanin

Повідомлень: 592 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16 greenozon написав: Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.

В Ухани появились новые очаги заражения Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.В Ухани появились новые очаги заражения

В 1959 році, за 10 днів, була вакцинована вся Москва, від спалаху віспи.

Якщо буде дешева вакцина від ковіду, все закінчиться дуже швидко.

Зараз цікаво буде поспостерігати за Австралією, чи буде в них (і в нас) осіння хвиля ковід19. В 1959 році, за 10 днів, була вакцинована вся Москва, від спалаху віспи.Якщо буде дешева вакцина від ковіду, все закінчиться дуже швидко.Зараз цікаво буде поспостерігати за Австралією, чи буде в них (і в нас) осіння хвиля ковід19. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10414 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16 Starikan написав: Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).

Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.

Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".



Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.

Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается. Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.

"а был ли мальчик"

напугали или заставили ввести карантин?

вспомните Беллорусь, как все мировое сообщество и Россия в том числе наезжали на Лукошенко! "а был ли мальчик"напугали или заставили ввести карантин?вспомните Беллорусь, как все мировое сообщество и Россия в том числе наезжали на Лукошенко! dima_beleb Повідомлень: 581 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19 moldashavanin написав: safonovstanislav написав: Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків

Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків Разве пользователь Vetka не поднимала вопрос - как быть малоимущим и слабо защищенным людям ? Все лицемеры и трусы этого форума - забыли Что ей писали в ответ ? Разве пользователь Vetka не поднимала вопрос - как быть малоимущим и слабо защищенным людям ? Все лицемеры и трусы этого форума - забыли Что ей писали в ответ ?

Был тут некто centurionus, который заявлял, что тем, у которых нет в кармане $5000, нечего делать на этом форуме. Был тут некто centurionus, который заявлял, что тем, у которых нет в кармане $5000, нечего делать на этом форуме. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17219 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире "у кого нет миллиарда долларов могут идти нах."

через пару лет, после произнесения этих слов автора посадили в тюрьму в одной из Юго-азиатских стран. dima_beleb Повідомлень: 581 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22 adeges написав: Starikan написав: Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа". Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа". Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось. Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось. Это ваше мнение, не более.

но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло

Не передергивайте (как делают все сторонники заваривания окон и дверей и советчики пойти в медбратья), я не против карантина. Это ваше мнение, не более.Не передергивайте (как делают все сторонники заваривания окон и дверей и советчики пойти в медбратья), я не против карантина. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17219 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:35 Вкладчик1234 написав: Китайцы дождутся, пока весь мир сольёт бюджеты "на борьбу с ковидом", и разрушит свои экономики карантином.



Уже сейчас формируются такие перекосы, что в одной части мира урожай пропадает на полях, а в другой назревает неурожай и голод. Но из-за "карантина" перемещение товаров практически остановлено.



Покушай и спаси экономику. Власти Бельгии призывают жителей кушать жаренную картошку в два раза чаще



Бельгийские фермеры просят жителей страны начать кушать картошку фри 2 раза в неделю, чтобы избавиться от избытка продукта в стране. Сейчас в Бельгии 750 тыс. лишних тонн картошки.



Местные бизнесы и фермеры были неготовы к карантину и у них появился огромный избыток картофеля, который, возможно, придется просто выбросить.



Дело в том, что поставки товара в рестораны были ограничены, но главный удар для картофельной сферы — отмена музыкальных фестивалей. Именно там ее съедали больше всего, пишет The Telegraph.



«Давайте все кушать жаренную картошку два раза в неделю вместо одного», — призывает Роман Кулс, генеральный секретарь торговой ассоциации производителей картофеля.



Сейчас ассоциация жертвует в банки еды по 25 тонн еды каждую неделю.



Бельгия является одним из мировых лидеров по экспорту картофеля — страна продает около 2.3 млн тонн в год.



Бельгия является одним из мировых лидеров по экспорту картофеля — страна продает около 2.3 млн тонн в год.

https://nv.ua/lifestyle/kartofel-fri-prosyat-est-2-raza-v-nedelyu-vlasti-belgii-prizvali-podderzhat-ekonomiku-poslednie-novosti-50084698.html



В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса . Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos.

"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации.

Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат. Китайцы дождутся, пока весь мир сольёт бюджеты "на борьбу с ковидом", и разрушит свои экономики карантином.Уже сейчас формируются такие перекосы, что в одной части мира урожай пропадает на полях, а в другой назревает неурожай и голод. Но из-за "карантина" перемещение товаров практически остановлено.

картошка ......

был сюжет, вроде, за хранцию - сыр девать некуда картошка ......был сюжет, вроде, за хранцию - сыр девать некуда 19yuriy91 Повідомлень: 2666 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1225122612271228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08