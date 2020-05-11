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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:13
Puente написав:Вкладчик1234
Так зовсім не виключено , що Ковід-19 просто використали як глобальний привід для проведення якихось змін . Взагалі-то у всьому і скрізь насувається загальносвітова криза - вже ж неодноразово економісти-філософи про це говорили . Треба щось робити . Закриття кордонів - один з варіантів все-таки переосмислити глобалізацію ...
Не столько глобализацию, сколько общество (безграничного) потребления.
Хорошо известно, чем закончилась эра "процветания и потребления" при Кулидже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:15
Starikan написав:
Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.
Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
как карантин в стиле - авось все само собой пройдет .
население так само думает - авось болячка само собой пройдет .
что нужно тратить кучу времени и сил на эту болячку - ума не хватает осмыслить .
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moldashavanin
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16
greenozon написав:
Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
В 1959 році, за 10 днів, була вакцинована вся Москва, від спалаху віспи.
Якщо буде дешева вакцина від ковіду, все закінчиться дуже швидко.
Зараз цікаво буде поспостерігати за Австралією, чи буде в них (і в нас) осіння хвиля ковід19.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:16
Starikan написав:
Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).
Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.
Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.
Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
"а был ли мальчик"
напугали или заставили ввести карантин?
вспомните Беллорусь, как все мировое сообщество и Россия в том числе наезжали на Лукошенко!
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dima_beleb
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19
moldashavanin написав: safonovstanislav написав:
Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
Разве пользователь Vetka не поднимала вопрос - как быть малоимущим и слабо защищенным людям ? Все лицемеры и трусы этого форума - забыли Что ей писали в ответ ?
Был тут некто centurionus, который заявлял, что тем, у которых нет в кармане $5000, нечего делать на этом форуме.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22
"у кого нет миллиарда долларов могут идти нах."
через пару лет, после произнесения этих слов автора посадили в тюрьму в одной из Юго-азиатских стран.
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dima_beleb
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:22
adeges написав: Starikan написав:
Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.
Это ваше мнение, не более.
но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло
Не передергивайте (как делают все сторонники заваривания окон и дверей и советчики пойти в медбратья), я не против карантина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:35
Вкладчик1234 написав:Покушай и спаси экономику. Власти Бельгии призывают жителей кушать жаренную картошку в два раза чаще
Бельгийские фермеры просят жителей страны начать кушать картошку фри 2 раза в неделю, чтобы избавиться от избытка продукта в стране. Сейчас в Бельгии 750 тыс. лишних тонн картошки.
Местные бизнесы и фермеры были неготовы к карантину и у них появился огромный избыток картофеля, который, возможно, придется просто выбросить.
Дело в том, что поставки товара в рестораны были ограничены, но главный удар для картофельной сферы — отмена музыкальных фестивалей. Именно там ее съедали больше всего, пишет The Telegraph.
«Давайте все кушать жаренную картошку два раза в неделю вместо одного», — призывает Роман Кулс, генеральный секретарь торговой ассоциации производителей картофеля.
Сейчас ассоциация жертвует в банки еды по 25 тонн еды каждую неделю.
картошка ......
был сюжет, вроде, за хранцию - сыр девать некуда
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:48
dima_beleb написав:
.............
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:03
dima_beleb написав: Starikan написав:
Что подтверждает тезис о том, что инфицированы будут все (или, как изящно выражается Комаровский, "встретятся с вирусом все").
И все эти заявления, что "Китай победил коронавирус" просто смешны.
Последствия заражения, конечно, будут различны. Как и для заражения, скажем, герпесом или палочкой Коха.
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
щоб такі як бабуля stm спали спокійно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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