#<1 ... 1227122812291230> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 216 Додано: Вів 12 тра, 2020 13:04 _Mykola_ написав: greenozon написав: Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.

В Ухани появились новые очаги заражения

В Ухани появились новые очаги заражения Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.В Ухани появились новые очаги заражения

Вот это подход. Китайцы продолжают удивлять.

Интересно когда у нас количество проведеных тестов хотя бы приблизится к миллиону?

К концу года? Особенно на фоне недофинансирования лабораторий. Вот это подход. Китайцы продолжают удивлять.Интересно когда у нас количество проведеных тестов хотя бы приблизится к миллиону?К концу года? Особенно на фоне недофинансирования лабораторий.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19146 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:06 andriykulyk76 написав: Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.



https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w

.......

.......

Не очень понятно, почему.

ЛАД 2

Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08 ЛАД написав: dima_beleb написав: .............

тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)? .............тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19146 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:11 safonovstanislav написав: Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків

Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків

При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).

ЛАД 2

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:14 adeges написав: Starikan написав: Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".

Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".



Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.



но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло

ЛАД 2

Додано: Вів 12 тра, 2020 13:16



https://www.youtube.com/watch?v=rERBmsJnQ-A с 48мин, особенно с 54 19yuriy91



Додано: Вів 12 тра, 2020 13:50 ЛАД написав: dima_beleb написав: тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)? С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.

Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.

Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.

Starikan 2

тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)? .............тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками. С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам. Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.

ЛАД 2

Додано: Вів 12 тра, 2020 13:52 ЛАД написав: safonovstanislav написав: Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).

Посмотрел только начало, дальше и так понятно.

Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.

Посмотрел только начало, дальше и так понятно. При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).Посмотрел только начало, дальше и так понятно.

Starikan 2

Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.

Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку. Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.

В этом плане Харьков не намного лучше.

ЛАД 2

