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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:04
_Mykola_ написав: greenozon написав:
Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения
Вот это подход. Китайцы продолжают удивлять.
Интересно когда у нас количество проведеных тестов хотя бы приблизится к миллиону?
К концу года? Особенно на фоне недофинансирования лабораторий.
"і ви кажіть" (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:06
Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08
ЛАД написав: dima_beleb написав:
.............
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.
Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:11
safonovstanislav написав:
Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).
Посмотрел только начало, дальше и так понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:14
adeges написав: Starikan написав:
Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".
Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.
но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло
Такие разговоры достаточно широко распространены и на Западе, где жертв побольше нашего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:16
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:50
ЛАД написав: dima_beleb написав:
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.
Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.
Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:51
flyman написав: ЛАД написав: dima_beleb написав:
.............
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.
Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.
В Тернополе, пожалуй, и оправдано - то, что Старикан писал о локальном карантине. Тернополь на 3-ем месте по количеству заболевших.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:52
ЛАД написав: safonovstanislav написав:
Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).
Посмотрел только начало, дальше и так понятно.
Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.
Востаннє редагувалось Starikan
в Вів 12 тра, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:52
Starikan написав: ЛАД написав: dima_beleb написав:
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.
Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.
Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.
В этом плане Харьков не намного лучше.
Разве что меньше приезжающих-уезжающих из других областей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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