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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1227122812291230>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:04

  _Mykola_ написав:
  greenozon написав:Китай собирается удивить весь мир и хочет провести тестирование всех 11 млн жителей Ухани на коронавирус за 10 дней. В Москве официально всего на 1 млн жителей больше.
В Ухани появились новые очаги заражения

Вот это подход. Китайцы продолжают удивлять.
Интересно когда у нас количество проведеных тестов хотя бы приблизится к миллиону?
К концу года? Особенно на фоне недофинансирования лабораторий.

"і ви кажіть" (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:06

  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:08

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:.............
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:11

  safonovstanislav написав:Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків

При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).
Посмотрел только начало, дальше и так понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:14

  adeges написав:
  Starikan написав:Если бы власти не ввели карантин - их юли-медведчуки и просто паникеры-СМИ (которые получают доходы и рейтинг в основном из желтых новостей) обвинили бы в "геноциде народа".


Если бы карантин не ввели, то у нас было бы также, как в америке и европе - тогда проблематика дошла бы даже до танкистов - потому что у каждого был бы кто-то достаточно близкий, которого бы это коснулось.

но теперь благодаря карантину этого не произошло. а от карантина все устали. поэтому конечно, ковид - это заговор, несуществующая или незначительная угроза, а карантин - никому не нужное и ни на что не влияющее зло

Такие разговоры достаточно широко распространены и на Западе, где жертв побольше нашего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:16

с 48мин, особенно с 54

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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:50

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав: тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.
Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:.............
тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?

С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Тернопіль, тут пара тролейбусів розвозки зранку і пара вечором і в ті по спец перепусткам.

В Тернополе, пожалуй, и оправдано - то, что Старикан писал о локальном карантине. Тернополь на 3-ем месте по количеству заболевших.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:52

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Голодний карантин: куди йти, якщо діти хочуть їсти, а у батьків немає заробітків
При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).
Посмотрел только начало, дальше и так понятно.

Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 12 тра, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:52

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  dima_beleb написав: тогда нах. нужно было вводить карантин и ограничения гражданских прав, превращение страны в ГУЛаг (с этими пропусками)?
С какими пропусками? В Киеве были? Если да, то, похоже, это был единственный город с пропусками.

Кстати, в Киеве, как в перенаселенном городе с тяжелой транспортной проблемой, и должен был введен усиленный карантин. Так же как и в Закарпатье.
Но это не означает, что в остальных городах следовало перегибать палку.

В этом плане Харьков не намного лучше.
Разве что меньше приезжающих-уезжающих из других областей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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