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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1227122812291230

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:17

Как-то данные США начинают напоминать рисование - с 6 числа регулярно уменьшается число умерших (6 дней подряд) и с 7-го число новых заболевших (5 дней).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:19

  ruvex написав:......
Все это никоим образом не волнует власть и цены даже на социальные продукты поднимают и поднимают.

Цены, вроде, поднялись резко в самом начале карантина. Потом немного снизились. Сейчас роста, по-моему, нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22

  safonovstanislav написав:Вчера был в зоопарке и ресторане. Наконец разрешили посещать. В зоопарке людей много. В ресторане был полный загруз летней площадки на 150-200 человек. НИ ОДНОГО посетителя в маске в обоих местах не заметил.


В зоопарке понятно, но на летней площадке кушать в маске непросто :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:31

  ЛАД написав:Как-то данные США начинают напоминать рисование - с 6 числа регулярно уменьшается число умерших (6 дней подряд) и с 7-го число новых заболевших (5 дней).

Ну поприкалывались - и хватит :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В зоопарке понятно, но на летней площадке кушать в маске непросто

Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:39

  ЛАД написав:
  ruvex написав:......
Все это никоим образом не волнует власть и цены даже на социальные продукты поднимают и поднимают.

Цены, вроде, поднялись резко в самом начале карантина. Потом немного снизились. Сейчас роста, по-моему, нет.

Значит поднимают у нас. Хлеб уже 17 самый дешевый. И на гривну - две постоянно что-то идет вверх. А если люди без работы...
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 12 тра, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:39

россия вышла на второе место

https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5 ... =from_main
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
https://lenta.ru/news/2020/05/12/kras/
:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.


Грубо кажучи під час карантину медична система "забиває" на діагностику та лікування туберкульозу, що призводить у післякарантинний час до збільшення захворювань у активній формі і, відповідно, смертей.
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:34

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: При 6 детях и без мужа и без карантина было весело (да и с мужем тоже, если он не Ахметов).
Посмотрел только начало, дальше и так понятно.
Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.
"Вовину тысячу" раздали не "всем подряд", а только тем, у кого пенсия меньше 5000. И одноразово.
Надеюсь, Вы не считаете, что 5000 (185 долларов) это очень большие деньги, обеспечивающие более-менее приличную жизнь. :)

Во всяком случае, к карантину и коронавирусу это отношения не имело. Просто подачка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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