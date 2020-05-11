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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:17
Как-то данные США начинают напоминать рисование - с 6 числа регулярно уменьшается число умерших (6 дней подряд) и с 7-го число новых заболевших (5 дней).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:19
Цены, вроде, поднялись резко в самом начале карантина. Потом немного снизились. Сейчас роста, по-моему, нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22
В зоопарке понятно, но на летней площадке кушать в маске непросто
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:31
Ну поприкалывались - и хватит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:39
Значит поднимают у нас. Хлеб уже 17 самый дешевый. И на гривну - две постоянно что-то идет вверх. А если люди без работы...
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 12 тра, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:39
россия вышла на второе место
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Грубо кажучи під час карантину медична система "забиває" на діагностику та лікування туберкульозу, що призводить у післякарантинний час до збільшення захворювань у активній формі і, відповідно, смертей.
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Вів 12 тра, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:34
Во всяком случае, к карантину и коронавирусу это отношения не имело. Просто подачка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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