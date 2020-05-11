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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:20
ЛАД написав:
Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
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juristkostya
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:27
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
Плановая вакцинация не идёт только у тех кто не приемлет вакцины.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:58
Китай "лёгким движением" взял и разрушил весь глобализированный мир, построенный после "2 Мировой", на универсальном исчислении стоимости - долларе. И США в этом помогла Китаю - запустили очередную эмиссию (в этот раз умнее).
Когда все страны закрыты друг от друга, а Америка далеко (и неизвестно в каком объёме печатает свои бумажки, и чего они стоят), - все будут договариваться между собой.
И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)
Т.е. "красиво" отстранить США от большинства сделок в мире
Для Китая сейчас самое время поставлять "маски", "антисептики", "тепловозы", "вакцины", и что угодно - но в кредит за юани.
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:08
Вкладчик1234 написав:
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
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