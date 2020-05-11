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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1228122912301231

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:20

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.

доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:27

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.

доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.

Плановая вакцинация не идёт только у тех кто не приемлет вакцины.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:58

Китай "лёгким движением" взял и разрушил весь глобализированный мир, построенный после "2 Мировой", на универсальном исчислении стоимости - долларе. И США в этом помогла Китаю - запустили очередную эмиссию (в этот раз умнее).

Когда все страны закрыты друг от друга, а Америка далеко (и неизвестно в каком объёме печатает свои бумажки, и чего они стоят), - все будут договариваться между собой.

И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)

Т.е. "красиво" отстранить США от большинства сделок в мире

Для Китая сейчас самое время поставлять "маски", "антисептики", "тепловозы", "вакцины", и что угодно - но в кредит за юани.

Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:08

  Вкладчик1234 написав:
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам

Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
Пенсионер
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