Додано: Вів 12 тра, 2020 16:58

Китай "лёгким движением" взял и разрушил весь глобализированный мир, построенный после "2 Мировой", на универсальном исчислении стоимости - долларе. И США в этом помогла Китаю - запустили очередную эмиссию (в этот раз умнее).



Когда все страны закрыты друг от друга, а Америка далеко (и неизвестно в каком объёме печатает свои бумажки, и чего они стоят), - все будут договариваться между собой.



И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)



Т.е. "красиво" отстранить США от большинства сделок в мире



Для Китая сейчас самое время поставлять "маски", "антисептики", "тепловозы", "вакцины", и что угодно - но в кредит за юани.



Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.



"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин