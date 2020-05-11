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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1228122912301231

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:20

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.

доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:27

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.

доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация.
Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.

Плановая вакцинация не идёт только у тех кто не приемлет вакцины.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:58

Китай "лёгким движением" взял и разрушил весь глобализированный мир, построенный после "2 Мировой", на универсальном исчислении стоимости - долларе. И США в этом помогла Китаю - запустили очередную эмиссию (в этот раз умнее).

Когда все страны закрыты друг от друга, а Америка далеко (и неизвестно в каком объёме печатает свои бумажки, и чего они стоят), - все будут договариваться между собой.

И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)

Т.е. "красиво" отстранить США от большинства сделок в мире

Для Китая сейчас самое время поставлять "маски", "антисептики", "тепловозы", "вакцины", и что угодно - но в кредит за юани.

Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:08

  Вкладчик1234 написав:
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам

Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:13

  Пенсионер написав:
  Вкладчик1234 написав:
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам

Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.


Да кому он нужен?

Уже "слагали легенды" про "вывоз завода в подмосковье", потом "в Китай", потом "западным партнёрам" он понадобился.

Что в нём такого есть, чего нет у боинга, локхида, маска?

Американцам он "нужен" для того, чтобы китайцы там не закрепились. "Извлечь" оттуда - нечего. Это очередное "наследие совка", которое чудом уцелело, и которое "нужно уничтожить, чтобы не досталось врагам (США)"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:19

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:Відповідно до глобального дослідження через короновірусний локдаун на туберкульоз захворіє додатково 6.3млн людей до 2025. З них 1.3млн помре.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronav ... SHrF1irZ7w
.......

Не очень понятно, почему.
Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.


Грубо кажучи під час карантину медична система "забиває" на діагностику та лікування туберкульозу, що призводить у післякарантинний час до збільшення захворювань у активній формі і, відповідно, смертей.

Слишком грубо.
Смещение времени прививок на месяц-два-три особо ни на что не повлияет.
Как с диагностикой и лечением не знаю, но тоже вряд ли. Лечение туберкулёза, думаю (надеюсь) продолжается, с диагностикой, возможно, хуже. Но тоже вряд 2-месячный карантин (больше, вроде, нигде не было) настолько серьезно скажется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.
"Вовину тысячу" раздали не "всем подряд", а только тем, у кого пенсия меньше 5000. И одноразово.
Надеюсь, Вы не считаете, что 5000 (185 долларов) это очень большие деньги, обеспечивающие более-менее приличную жизнь. :)

Во всяком случае, к карантину и коронавирусу это отношения не имело. Просто подачка.
А "деньги, обеспечивающие более-менее приличную жизнь" - это очень индивидуальное понятие.

Подачка - да. Но всё же своевременная. Многие пенсионеры продолжают работать, а во время карантина вынуждены были уйти на "самоизоляцию". Для них это небольшая, но всё же компенсация. Да и ещё есть люди, которым это было вовремя.
Насчёт "индивидуального понятия" согласен. Но 5000 всё же крайне мало. Хотя понимаю, что есть люди, живущие и на меньшие суммы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:К "другим статьям".
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( :?: ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( :?: )

https://vesti.ua/lite/health/voz-bet-tr ... n-tyazhelo
Никто не встречал в других источниках?
А то не пойму - то ли бред господина Райана, то ли "трудности перевода".

Оригинал - https://www.rev.com/blog/transcripts/wo ... ipt-may-11

Гугл-перевод - https://u.to/SQpkGA :

Доктор Майкл Райан: ( 49:20 )
Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:08

  Вкладчик1234 написав:
  Пенсионер написав:
  Вкладчик1234 написав:
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.

"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам

Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.


Да кому он нужен?

Уже "слагали легенды" про "вывоз завода в подмосковье", потом "в Китай", потом "западным партнёрам" он понадобился.

Что в нём такого есть, чего нет у боинга, локхида, маска?

Американцам он "нужен" для того, чтобы китайцы там не закрепились. "Извлечь" оттуда - нечего. Это очередное "наследие совка", которое чудом уцелело, и которое "нужно уничтожить, чтобы не досталось врагам (США)"

Я говорю о том, что Украина с Китаем никак не могут решить вопрос по "Мотор Сич". При чем ни при Порошенко, ни при Зеленском, остального я не касался. На Боинг Китайцев не пускают, на Локхид тем более. Боингу точно Мотор Сич не нужен. Китайцам видимо нужен раз купили.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)

WAT?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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