Не очень понятно, почему. Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация. Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
Не очень понятно, почему. Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
доктор К из передачи в передачу отмечает, что всё время карантина не идёт плановая вакцинация. Что в перспективе ближайших месяцев неизбежно даст нам всплеск туберкулёза, кори, коклюша, столбняка и прочих болезней, процент летальности которых многократно выше, чем от этого вируса.
Плановая вакцинация не идёт только у тех кто не приемлет вакцины.
Китай "лёгким движением" взял и разрушил весь глобализированный мир, построенный после "2 Мировой", на универсальном исчислении стоимости - долларе. И США в этом помогла Китаю - запустили очередную эмиссию (в этот раз умнее).
Когда все страны закрыты друг от друга, а Америка далеко (и неизвестно в каком объёме печатает свои бумажки, и чего они стоят), - все будут договариваться между собой.
И в этот момент - Китай может дать миру практически всё. И даже в долг. (Но не в американской валюте. А в "национальной", или китайской)
Т.е. "красиво" отстранить США от большинства сделок в мире
Для Китая сейчас самое время поставлять "маски", "антисептики", "тепловозы", "вакцины", и что угодно - но в кредит за юани.
Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав: Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
Вкладчик1234 написав: Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
Да кому он нужен?
Уже "слагали легенды" про "вывоз завода в подмосковье", потом "в Китай", потом "западным партнёрам" он понадобился.
Что в нём такого есть, чего нет у боинга, локхида, маска?
Американцам он "нужен" для того, чтобы китайцы там не закрепились. "Извлечь" оттуда - нечего. Это очередное "наследие совка", которое чудом уцелело, и которое "нужно уничтожить, чтобы не досталось врагам (США)"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Не очень понятно, почему. Карантин по идее уменьшает и риски распространения туберкулёза. А закрытие границ тоже не способствует его распространению.
Грубо кажучи під час карантину медична система "забиває" на діагностику та лікування туберкульозу, що призводить у післякарантинний час до збільшення захворювань у активній формі і, відповідно, смертей.
Слишком грубо. Смещение времени прививок на месяц-два-три особо ни на что не повлияет. Как с диагностикой и лечением не знаю, но тоже вряд ли. Лечение туберкулёза, думаю (надеюсь) продолжается, с диагностикой, возможно, хуже. Но тоже вряд 2-месячный карантин (больше, вроде, нигде не было) настолько серьезно скажется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:....... Вот таким и надо было помогать, а не раздавать всем подряд вовину тысячу.
"Вовину тысячу" раздали не "всем подряд", а только тем, у кого пенсия меньше 5000. И одноразово. Надеюсь, Вы не считаете, что 5000 (185 долларов) это очень большие деньги, обеспечивающие более-менее приличную жизнь.
Во всяком случае, к карантину и коронавирусу это отношения не имело. Просто подачка. А "деньги, обеспечивающие более-менее приличную жизнь" - это очень индивидуальное понятие.
Подачка - да. Но всё же своевременная. Многие пенсионеры продолжают работать, а во время карантина вынуждены были уйти на "самоизоляцию". Для них это небольшая, но всё же компенсация. Да и ещё есть люди, которым это было вовремя. Насчёт "индивидуального понятия" согласен. Но 5000 всё же крайне мало. Хотя понимаю, что есть люди, живущие и на меньшие суммы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( )
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 ) Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
Вкладчик1234 написав: Кстати, сейчас Зе поедет в "тур по Азии", на фоне отказа МВФ и "западных партнёров". Может заложит "остатки совка" и "землю" более выгодно. А то "западные партнёры" вообще обнаглели.
"Батька" кстати тоже успешно продаёт свою франшизу (РБ) китайцам
Я вас умоляю, они уже два года вопрос по "Мотор Сич" решить не могут.
Да кому он нужен?
Уже "слагали легенды" про "вывоз завода в подмосковье", потом "в Китай", потом "западным партнёрам" он понадобился.
Что в нём такого есть, чего нет у боинга, локхида, маска?
Американцам он "нужен" для того, чтобы китайцы там не закрепились. "Извлечь" оттуда - нечего. Это очередное "наследие совка", которое чудом уцелело, и которое "нужно уничтожить, чтобы не досталось врагам (США)"
Я говорю о том, что Украина с Китаем никак не могут решить вопрос по "Мотор Сич". При чем ни при Порошенко, ни при Зеленском, остального я не касался. На Боинг Китайцев не пускают, на Локхид тем более. Боингу точно Мотор Сич не нужен. Китайцам видимо нужен раз купили.