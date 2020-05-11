Доктор Майкл Райан: ( 49:20 )

Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.