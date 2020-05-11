ЛАД написав:Слишком грубо. Смещение времени прививок на месяц-два-три особо ни на что не повлияет. Как с диагностикой и лечением не знаю, но тоже вряд ли. Лечение туберкулёза, думаю (надеюсь) продолжается, с диагностикой, возможно, хуже. Но тоже вряд 2-месячный карантин (больше, вроде, нигде не было) настолько серьезно скажется.
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( )
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 ) Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
плохой перевод плюс вырвано из контекста. он говорит о том, что концепция херд имьюнити предусматривала, что масса людей переболела, а на самом деле не масса, поэтому процент сложных случаев выше, чем эта концепция предполагала
зы но мы то знаем, что это в любом случае 50-80 раз ниже, чем по данным ПЦР, если судить по результатам других исследований
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 ) Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
Последнюю фразу (точнее, ее вторую половину) не понял ни в переводе, ни в оригинале. Первая половина понятна: "мы должны пересмотреть наши взгляды на ковид как на легкую болезнь" и коррелирует с началом монолога, где утверждается, что "доля инфицированных в популяции намного меньше, чем считалось, поэтому доля тяжелобольных среди инфицированных велика". По поводу его мнения, противоречащего последним данным о большом количестве зараженных бессимптомников, спорить не буду.
Но дальше идет какая-то бредятина, похоже, что сама стенограмма искажает смысл сказанного.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.