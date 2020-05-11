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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1229123012311232

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 216
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Слишком грубо.
Смещение времени прививок на месяц-два-три особо ни на что не повлияет.
Как с диагностикой и лечением не знаю, но тоже вряд ли. Лечение туберкулёза, думаю (надеюсь) продолжается, с диагностикой, возможно, хуже. Но тоже вряд 2-месячный карантин (больше, вроде, нигде не было) настолько серьезно скажется.


На жаль деякі речі відбуваються всупереч нашим надіям та сподіванням. Якщо хочете детальніше розібратись, ось саме дослідження з графіками, цифрами, припущеннями, посиланням на літаратуру та ін. http://www.stoptb.org/assets/documents/ ... _FINAL.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:02

  yanyura написав:
  ЛАД написав:К "другим статьям".
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( :?: ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( :?: )

https://vesti.ua/lite/health/voz-bet-tr ... n-tyazhelo
Никто не встречал в других источниках?
А то не пойму - то ли бред господина Райана, то ли "трудности перевода".

Оригинал - https://www.rev.com/blog/transcripts/wo ... ipt-may-11

Гугл-перевод - https://u.to/SQpkGA :

Доктор Майкл Райан: ( 49:20 )
Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.


плохой перевод плюс вырвано из контекста. он говорит о том, что концепция херд имьюнити предусматривала, что масса людей переболела, а на самом деле не масса, поэтому процент сложных случаев выше, чем эта концепция предполагала

зы но мы то знаем, что это в любом случае 50-80 раз ниже, чем по данным ПЦР, если судить по результатам других исследований
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:21

  yanyura написав:
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 )
Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.

Последнюю фразу (точнее, ее вторую половину) не понял ни в переводе, ни в оригинале.
Первая половина понятна: "мы должны пересмотреть наши взгляды на ковид как на легкую болезнь" и коррелирует с началом монолога, где утверждается, что "доля инфицированных в популяции намного меньше, чем считалось, поэтому доля тяжелобольных среди инфицированных велика".
По поводу его мнения, противоречащего последним данным о большом количестве зараженных бессимптомников, спорить не буду.

Но дальше идет какая-то бредятина, похоже, что сама стенограмма искажает смысл сказанного.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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