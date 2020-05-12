Додано: Сер 13 тра, 2020 00:40

Starikan написав: ...........

Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).

Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн. ...........Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов).Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.

Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований.

Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.

По правде, я и до коронавируса так жил. Утром в магазин за антисептиком и на самоизоляцию. А вот про маску от перегара не знал.

Меркель тоже называла цифру, по-моему, 60 млн. заболевших и сколько-то там (много) смертей.С локальностью в начале было сложно (трудно определить где надо), а сейчас нет смысла, разве что разная строгость карантина.С разумностью в наших условиях тоже сложно при полном пофигизме многих и наплевательстве на законы и указы. Из-за этого могу понять даже закрытие парков. У нас разреши гулять в парке по двое, как в Германии, будут собираться толпами и устраивать пьянки. Как писал Мизантроп (почему-то удалили):Вот насчёт жёсткости в смысле исполнения требований согласен полностью. Не стоит требовать то, исполнения чего не можешь добиться, но если уже потребовал, добиваться исполнения надо любыми методами. Или отменять.Это вообще-то элементарное правило управления, но наше государство почему-то его не выполняет. Это из серии - "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".